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09.03.2020 21:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем пьяный водитель задавил семью

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Два человека погибли, трое оказались в больнице после ДТП в селе Воронцовка.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Республики Коми
В Республике Коми в ДТП погибли шесть человек

8 марта в 23.30 28-летний местный житель на ВАЗ-2110 выехал на обочину, сбил оказавшихся там пешеходов, семью из пяти человек и врезался в столб.

В результате аварии 8-летний мальчик и 58-летняя женщина погибли на месте. 14-летний мальчик, 39-летняя женщина и 61-летний мужчина доставлены в больницу. Водитель "десятки" не пострадал, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, автомобилист был пьян.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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