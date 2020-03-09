Под Воронежем пьяный водитель задавил семью

Два человека погибли, трое оказались в больнице после ДТП в селе Воронцовка.

8 марта в 23.30 28-летний местный житель на ВАЗ-2110 выехал на обочину, сбил оказавшихся там пешеходов, семью из пяти человек и врезался в столб.

В результате аварии 8-летний мальчик и 58-летняя женщина погибли на месте. 14-летний мальчик, 39-летняя женщина и 61-летний мужчина доставлены в больницу. Водитель "десятки" не пострадал, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, автомобилист был пьян.