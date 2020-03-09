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09.03.2020 22:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Семейные ценности

Владимир Путин рассказал о детских пособиях и важности сменяемости власти
Текст: Кира Латухина (Иваново)
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
В преддверии Восьмого марта глава государства посетил Иваново. Президент побывал в отремонтированной детской поликлинике, пообщался с жителями, а также встретился с общественницами на парашютном заводе. Там он поздравил женщин с праздником, подробно рассказал про меры поддержки семей и пояснил, что не согласится на схему во власти, которая будет разрушать страну: двоевластие губительно.

Первым делом Владимир Путин зашел в детскую поликлинику. Перед зданием его встречали местные жители. И жительницы - ведь Иваново не зря прозвали "городом невест". Одна из них - девушка по имени Юлия - не теряла времени даром и попросила взять ее в жены. Позже президент рассказал об этой истории в ходе общения на парашютном заводе, заметив, что теперь девушка точно станет известной.

После поликлиники глава государства осмотрел парашютный завод "Полет", где поделился другой историей, уже из своего прошлого: как во время одного из тренировочных прыжков не раскрылся парашют у его коллеги из спецслужб. Но тот следовал инструкции и остался жив. Президенту показали новейшие разработки для минобороны, в их числе системы для выполнения тандемных прыжков, например, парашютиста и служебной собаки.

Фото: EPA
Какие программы маткапитала существуют в регионах

Встреча с общественницами Иваново проходила в преддверии Международного женского дня, поэтому и разговор в основном шел о женщинах, семье и детях. Государство старается по максимуму, постоянно ищет возможность их поддержать, заверил Путин и объявил, что скоро подпишет указ, который упростит получение пособия на детей - с такой просьбой обратилась одна из участниц встречи. "Мы рассчитываем на то, что все технические процедуры будут наименее обременительными", - пояснил он. То есть достаточно заявления, а дальше все пойдет в электронном виде. Также глава государства назвал общий объем средств на поддержку семьи с тремя детьми - свыше миллиона рублей.

Вторая животрепещущая тема - ипотека. Президент - пока устно - поручил правительству снизить первоначальный взнос для молодых семей. Он должен быть на уровне 10-15 процентов. "Это и технически надо организовать, и финансово посчитать, но это действительно правильно", - согласился он. Кроме того, сроки оформления маткапитала будут сокращены, а затем все будет проходить без обращения в структуры - в электронной системе.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

Речь зашла про поправки в Основной Закон. На вопрос, почему он отказывается от вариантов продления полномочий и не устал ли от своей работы, Путин заметил: "Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже". "Любой человек, если бы оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь", - сообщил он.

Глава государства разобрал все варианты, которые звучат последнее время. "Предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться", - вспомнил он слова ветерана в Петербурге. "Почему я не хочу отменять сроки. Я не себя боюсь - я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять, не на 10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50", - заметил Путин. "Дело не в "сейчас": сейчас, может быть, важнее стабильность даже, стабильное развитие страны... А потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, "жирка", что называется: тогда точно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять из Конституции убрать обязательную сменяемость - не могу, мне это не нравится", - пояснил он.

Общий объем средств на поддержку семьи с тремя детьми составит более 1 миллиона рублей

Второе предложение - перейти к парламентской республике. Путин считает, что без сильной президентской власти в стране будет плохо. "У нас нет устойчивых политических партий, которые в Европе столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в парламентской системе", - пояснил он, приведя в пример Бельгию, где год не могут сформировать правительство. "Для нас это просто невозможно, губительно", - оценил президент. Следующий вариант - наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его. "Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России - абсолютно губительная ситуация", - заявил Путин. "Дело не в том, что я не хочу, - ответил глава государства на вопрос о том, что, может быть, он не хочет оставаться у власти. - Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать". Путин также поблагодарил людей за поддержку на выборах уже много лет: "Это огромная честь".

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