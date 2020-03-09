Случаи заражения COVID-19 зарегистрированы уже почти в 100 странах

Еще три случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы 9 марта в Москве, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных в России составило 20 человек. Впрочем, шестеро выздоровели и отправились по домам.

Что касается ситуации в мире, ее можно обрисовать коротко: эпидемия в Китае идет на убыль, но вирус распространяется по миру. За последние сутки - плюс две страны, где есть зараженные, итого уже 97. Общее количество инфицированных в мире составило почти 110 тысяч человек, прирост за сутки - около 5 тысяч случаев. Количество жертв по состоянию на понедельник 9 марта - 3123. Такую сводку, по данным ВОЗ и противоэпидемических служб государств, представил в понедельник Роспотребнадзор.

В условиях неполной изоляции стран от остального мира миновать эпидемии крайне сложно, - предупредила ВОЗ

Все новые случаи в России - опять завозные, поскольку все заболевшие недавно вернулись из Италии. И это обстоятельство, как ни удивительно, все же внушает определенный оптимизм: нашим медикам удается пока сдерживать распространение инфекции внутри страны, локальные завозные случаи заболевания "купируются" быстрой изоляцией - зараженных отправляют в инфекционные стационары.

Эпидемиологи выполняют все необходимые действия: определяют круг лиц, с которыми успели пересечься и пообщаться люди после возвращения домой. "Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - уточнили в оперативном штабе.

При этом понятно, что отследить всех без исключения крайне сложно. Поэтому угроза эпидемии не отменяется. Собственно, о том, что в условиях неполной изоляции стран от остального мира миновать эпидемии крайне сложно, предупредили и в ВОЗ. Как это может случиться - только один простой пример из жизни. "Несколько дней назад я вернулась из Германии. Летела из Берлина в Санкт-Петербург, потом, после пересадки, уже в Москву. Думала, будут проверять. Но ни в Пулково, ни в Москве эпидемиологи наш рейс не встречали. Мы свободно вышли и разъехались по домам. Возможно, потому, что в Москве мы приземлились уже в терминале для внутренних полетов", - рассказала "Российской газете" пассажирка, попросившая не называть ее имени. Правда, девушка проявила сознательность: по ее словам, у нее есть возможность работать удаленно, и она ею воспользовалась, поставив сама себе срок домашнего карантина. Больничный оформлять не стала, так как чувствует себя хорошо.

110 тысяч человек заразились коронавирусом в мире, в России пока зафиксировано только 20 подтвержденных случаев

Возможно, такие случаи стоит просчитать и усилить противоэпидемические меры и в других аэропортах, чтобы предотвратить проникновение вируса в Россию из Европы "окольным" путем.