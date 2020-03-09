Случаи заражения COVID-19 зарегистрированы уже почти в 100 странах

Новости

Глава Ставрополья дал совет вегетарианке, у которой изъяли истощенную дочь 19:20
В Германии появились первые жертвы коронавируса 19:08
В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова 19:06
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии после выписки 18:59
По "Парку Юрского периода" снимут сериал 18:50
Джим Керри вернется к образу Маски 18:41
Kia Cerato GT Line: за что просят 1,4 млн рублей 18:00
Эксперт: Россияне все чаще выбирают прагматичные подарки 17:42
Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7% 17:39
Оперативный штаб призвал позвонить в "скорую" пассажиров девяти рейсов 17:33
В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля 17:31
Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора 17:24
Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились 17:07
Видео: пассажир выпал из покатившегося под уклон микроавтобуса 17:00
Карпин об игре "Ростова" в матче с ЦСКА: Это была катастрофа 16:39
Якутские власти объяснили происхождение контейнера с мертвыми животными 16:32
Пять процедур, без которых за руль лучше не садиться 16:30
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку 16:22
Итальянские знаменитости запустили в соцсетях кампанию #ЯОстанусьДома 16:17
Число заболевших в России коронавирусом увеличилось до 20 человек 16:04
Павел Мамаев забил первый мяч после выхода из тюрьмы 15:50
В НАО найден мертвым начальник антинаркотического отдела полиции 15:46
Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО 15:43
Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет 15:35
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 18:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вирус не знает границ

Случаи заражения COVID-19 зарегистрированы уже почти в 100 странах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Еще три случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы 9 марта в Москве, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных в России составило 20 человек. Впрочем, шестеро выздоровели и отправились по домам.

Что касается ситуации в мире, ее можно обрисовать коротко: эпидемия в Китае идет на убыль, но вирус распространяется по миру. За последние сутки - плюс две страны, где есть зараженные, итого уже 97. Общее количество инфицированных в мире составило почти 110 тысяч человек, прирост за сутки - около 5 тысяч случаев. Количество жертв по состоянию на понедельник 9 марта - 3123. Такую сводку, по данным ВОЗ и противоэпидемических служб государств, представил в понедельник Роспотребнадзор.

В условиях неполной изоляции стран от остального мира миновать эпидемии крайне сложно, - предупредила ВОЗ

Все новые случаи в России - опять завозные, поскольку все заболевшие недавно вернулись из Италии. И это обстоятельство, как ни удивительно, все же внушает определенный оптимизм: нашим медикам удается пока сдерживать распространение инфекции внутри страны, локальные завозные случаи заболевания "купируются" быстрой изоляцией - зараженных отправляют в инфекционные стационары.

Эпидемиологи выполняют все необходимые действия: определяют круг лиц, с которыми успели пересечься и пообщаться люди после возвращения домой. "Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - уточнили в оперативном штабе.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Россияне не спешат закупать продукты из-за коронавируса

При этом понятно, что отследить всех без исключения крайне сложно. Поэтому угроза эпидемии не отменяется. Собственно, о том, что в условиях неполной изоляции стран от остального мира миновать эпидемии крайне сложно, предупредили и в ВОЗ. Как это может случиться - только один простой пример из жизни. "Несколько дней назад я вернулась из Германии. Летела из Берлина в Санкт-Петербург, потом, после пересадки, уже в Москву. Думала, будут проверять. Но ни в Пулково, ни в Москве эпидемиологи наш рейс не встречали. Мы свободно вышли и разъехались по домам. Возможно, потому, что в Москве мы приземлились уже в терминале для внутренних полетов", - рассказала "Российской газете" пассажирка, попросившая не называть ее имени. Правда, девушка проявила сознательность: по ее словам, у нее есть возможность работать удаленно, и она ею воспользовалась, поставив сама себе срок домашнего карантина. Больничный оформлять не стала, так как чувствует себя хорошо.

110 тысяч человек заразились коронавирусом в мире, в России пока зафиксировано только 20 подтвержденных случаев

Возможно, такие случаи стоит просчитать и усилить противоэпидемические меры и в других аэропортах, чтобы предотвратить проникновение вируса в Россию из Европы "окольным" путем.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля
Паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье