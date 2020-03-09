На Сахалине объявили о начале приема заявок на добычу бурого медведя

Желающие поохотиться на бурого медведя в Сахалинской области смогут подать заявление о выдаче разрешения на добычу этого крупного зверя с 11 марта, сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона. Весенний сезон медвежьей охоты на территории общедоступных охотничьих угодий Сахалинской области начнется 20 апреля и завершится 31 мая.

В этом регионе бурые медведи обитают на остовах Сахалин, Итуруп, Кушашир и Парамушир. Иногда их встречают на острове Шумшу, предполагают, что они заплывают туда с Камчатки.

Островные косолапые хищники отличаются довольно крупными размерами, вес отдельных особей доходит до 500 килограмм.

Состояние местной популяции медведя не вызывает опасений. Охота на этого ценного зверя - занятие трудоемкое и сложное. А потому лимиты на его добычу часто недоосваиваются.

По результатам учета, проведенного в 2018 году, численность бурого медведя в регионе составляла четыре тысячи особей. В прошлом году лимит на добычу самого крупного зверя островных лесов составлял более 400 особей.

Обычно сезон охоты на медведя открывается дважды в год: весной - в апреле-мае, и осенью - в сентябре- ноябре.