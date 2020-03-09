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09.03.2020 09:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На стене сахалинской многоэтажки появилось кино-граффити

Текст: Евгения Шерешевская

Героев художественного фильма "Холодное лето пятьдесят третьего", которых в свое время сыграли Анатолий Папанов и Валерий Приемыхов, изобразили на фасаде одного из многоэтажных домов Южно-Сахалинска.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Граффити создано в рамках проекта "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска", который реализуется в рамках фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро Родины", сообщила PR-директор фестиваля Снежана Иванова.

В церемонии торжественного открытия арт-объекта принял участие Народный артист России, режиссер картины "Холодное лето пятьдесят третьего" Александр Прошкин. "Это очень трогательно. Это событие, которое остается навсегда. Я бесконечно благодарен городу, фестивалю. Сейчас поеду в Питер и расскажу Нине Усатовой, Зое Буряк, что в Южно-Сахалинске появилась такая стена", - сказал артист и режиссер.

Фото: Максим Федоров
На Сахалине открылся фестиваль "Утро Родины"

Один из создателей граффити - сахалинский художник Герман Алкидный - рассказал о сложностях этой работы. Шестого марта ему и его коллеге из Владивостока пришлось рисовать в экстремальных условиях. Мешали снег и сильный ветер. Дополнительные проблемы возникли из-за стыков плит внутри фасада. Пришлось скорректировать первоначальный эскиз.

В прошлом году Герман Алкидный участвовал в создании еще двух киноцитат в рамках кинофестиваля "Утро Родины": изображений героев фильмов "Москва слезам не верит" и "Место встречи изменить нельзя".

Напомним, фестиваль "Утро Родины" открылся в Южно-Сахалинске 8 марта и продлится до 14 марта. Зрителям представят одиннадцать конкурсных картин. Члены жюри выберут лучших в десяти номинациях. "Приз зрительских симпатий" будет присужден лучшему сериалу по итогам голосования зрителей на сайте "Комсомольской правды".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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