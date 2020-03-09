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09.03.2020 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Текст: Евгения Шерешевская

Около ста трупов собак и кошек с перерезанным горлом обнаружили зоозащитники в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске. Об этом сообщил в соцсетях фонд защиты животных "Белый Бим".

По информации волонтеров, в пункте передержки содержалось более двухсот животных. Но после того, как у одной из собак обнаружили бешенство, территорию закрыли на карантин. На момент посещения зоозащитниками здесь осталось около семидесяти живых собак, помещение для кошек пустовало.

Фото: iStock
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Работники пункта передержки рассказали, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии, в котором говорится о ежедневном проведении клинического осмотра всех собак и кошек, организации мониторингового исследования бешенства, умерщвлении всех больных и подозрительных собак и кошек на территории ППЖ.

Как пояснила мэр Якутска Сардана Авксентьева, в период карантина решения об умерщвлении больных животных принимает специальная комиссия ветеринарной службы. Градоначальница также сообщила, что по факту обнаружения трупов собак обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям и поставила в известность прокурора города.

По данному факту полицией проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа, уточнили в пресс-службе МВД по республике.

Между тем глава Якутии Айсен Николаев написал в Twitter о том, что дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки Якутска. В комиссию войдут представители общественности и СМИ.

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