В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска. В комиссию включат представителей общественности и СМИ. — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) March 9, 2020

Около ста трупов собак и кошек с перерезанным горлом обнаружили зоозащитники в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске. Об этом сообщил в соцсетях фонд защиты животных "Белый Бим".

По информации волонтеров, в пункте передержки содержалось более двухсот животных. Но после того, как у одной из собак обнаружили бешенство, территорию закрыли на карантин. На момент посещения зоозащитниками здесь осталось около семидесяти живых собак, помещение для кошек пустовало.

Работники пункта передержки рассказали, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии, в котором говорится о ежедневном проведении клинического осмотра всех собак и кошек, организации мониторингового исследования бешенства, умерщвлении всех больных и подозрительных собак и кошек на территории ППЖ.

Как пояснила мэр Якутска Сардана Авксентьева, в период карантина решения об умерщвлении больных животных принимает специальная комиссия ветеринарной службы. Градоначальница также сообщила, что по факту обнаружения трупов собак обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям и поставила в известность прокурора города.

По данному факту полицией проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа, уточнили в пресс-службе МВД по республике.

Между тем глава Якутии Айсен Николаев написал в Twitter о том, что дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки Якутска. В комиссию войдут представители общественности и СМИ.