В Приморье не зафиксировано сейсмособытий и повышенной радиации

В Приморском крае не зафиксировано сейсмических событий и повышения уровня радиации после пуска ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), пишет РИА Новости.

О том, что Северная Корея провела пуски минимум трех ракет в направлении Японского моря из района провинции Хамген-Намдо, сообщило агентство Yonhap.

По словам представителя регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, аппаратура сейсмологов могла уловить колебания в земной поверхности, если бы КНДР провела подземный взрыв, как делала ранее. Но на этот раз никаких сейсмособытий не зафиксировано.

В Приморском крае, по данным местного гидрометцентра, уровень радиации 10-11 микрорентген в час, что значительно ниже допустимой нормы. Каждый час эти данные обновляются.