Новости

В Приморье усилили контроль за состоянием приезжающих из-за границы 05:00
Доллар подорожал до 72 рублей после резкого падения цен на нефть 04:50
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря 04:28
В Приморье не зафиксировано сейсмособытий и повышенной радиации 04:15
Один человек погиб в результате перестрелки байкеров в США 03:22
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть 02:31
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря 02:06
Неизвестный устроил стрельбу на территории мечети в Париже 01:52
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса 01:15
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново 01:02
Под Новгородом гуляющая с собакой женщина нашла склад немецких боеприпасов 08.03.2020
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса 08.03.2020
Акции Saudi Aramco рухнули из-за разрыва сделки ОПЕК+ 08.03.2020
Подозреваемый в убийстве подросток из Колпино отправлен под домашний арест 08.03.2020
Начальник генштаба вооруженных сил Италии заразился коронавирусом 08.03.2020
Российский биатлонист Логинов рискует пропустить остаток сезона 08.03.2020
Футболисты в Италии грозят забастовкой, если не остановят чемпионат 08.03.2020
Uber выплатит компенсацию своим сотрудникам, заразившимся коронавирусом 08.03.2020
Нетаньяху предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу 08.03.2020
На Урале выбрали претендентов на титул "Учитель будущего" 08.03.2020
Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора 08.03.2020
Строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" отложено 08.03.2020
В Липецкой области введены дополнительные меры против коронавируса 08.03.2020
Военный оркестр поздравил 100-летнюю петербурженку домашним концертом 08.03.2020
Подозреваемый в убийстве сверстника петербургский подросток раскаялся 08.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 04:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье не зафиксировано сейсмособытий и повышенной радиации

Текст: Евгения Шерешевская

В Приморском крае не зафиксировано сейсмических событий и повышения уровня радиации после пуска ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), пишет РИА Новости.

Фото: iStock
На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали "рой землетрясений"

О том, что Северная Корея провела пуски минимум трех ракет в направлении Японского моря из района провинции Хамген-Намдо, сообщило агентство Yonhap.

По словам представителя регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, аппаратура сейсмологов могла уловить колебания в земной поверхности, если бы КНДР провела подземный взрыв, как делала ранее. Но на этот раз никаких сейсмособытий не зафиксировано.

В Приморском крае, по данным местного гидрометцентра, уровень радиации 10-11 микрорентген в час, что значительно ниже допустимой нормы. Каждый час эти данные обновляются.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток Наука и образование Гидрометцентр РФ ДФО Приморский край Корейский кризис

Главное сегодня

Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса
Эрдоган: Турция может перейти к односторонним действиям в Идлибе
Путин определил полномочия Медведева
Подозреваемый в убийстве подросток из Колпино отправлен под домашний арест
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию