В Приморье усилили контроль за состоянием приезжающих из-за границы

Усиленный двойной контроль за температурой тела людей, прибывающих из неблагополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией регионов, введен на всех пунктах пропуска через государственную границу Приморского края. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, приезжих встречают с переносными и стационарными тепловизорами.

Такие же меры контроля применяются в аэропорту Владивосток (Кневичи). Всех пассажиров, прилетающих из Республики Кореи, обследуют непосредственно в аэропорту.

С начала года по 8 марта специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю осмотрели в пунктах пропуска через государственную границу РФ более 180 тысяч человек, прибывших из-за рубежа. Ни у кого из них не выявили признаков заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.