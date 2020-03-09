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09.03.2020 07:45
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна

Текст: Евгения Шерешевская

Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Фото: REUTERS/KCNA
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Сведениями о том, единственный ли это спецрейс или планируются другие, агентство не располагает.

Ранее сообщалось о намерении властей КНДР удовлетворить просьбу европейских дипломатических миссий и организовать рейс из Пхеньяна во Владивосток. Таким образом сотрудники посольств смогут возвратиться на родину. Добраться до своих стан через Владивосток планировали дипломаты Швейцарии, Великобритании, Германии и участники находящихся в Пхеньяне делегаций.

Напомним, КНДР объявила о вводе национальной чрезвычайной карантинной системы для предотвращения распространения коронавируса. В феврале отменили рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР и Air Koryo Пхеньян - Владивосток. Прервано железнодорожное сообщение с Китаем и Россией.

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