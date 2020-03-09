Врачи службы скорой помощи Самарской области готовятся встречать новый транспорт. Почти 70 "газелей", оснащенных всем необходимым современным медицинским оборудованием, поступят в их распоряжение благодаря контракту, заключенному между правительством области и "РТ - Скорая помощь" (дочерняя компании корпорации "Ростех").

Автопарк автомобилей службы скорой помощи в России составляет 20 тысяч машин. По нормативам, каждая из них должна работать на линии не более пяти лет. После этого она считается устаревшей. Сейчас, по оценкам экспертов, около 70% машин с красной полосой по борту положенный им срок уже откатали. Своевременно закупать новую технику и отправлять ее на подстанции - дело дорогое и хлопотное. Но люди болеют. Чтобы им помочь, врачу и фельдшеру нужен надежный транспорт. Вот и добираются на вызов на тех машинах, которые есть у них в распоряжении. Поэтому в рамках социально ответственного бизнеса очень важно помочь регионам организовать своевременную замену скорых. Тем более что эта служба действительно каждый день спасает сотни жизней в самых разных уголках нашей страны. Поставка 67 новых машин скорой помощи в Самарскую область - первый из почти двух десятков проектов, которые "РТ - Скорая помощь" планирует осуществить в ближайшие два года.

В чем состоит этот проект? Самарские врачи не просто получат новые машины. Им достанется полноценный сервис по транспортировке бригад, пострадавших и заболевших. Контракт стоимостью 937 млн рублей рассчитан на три года и предусматривает несколько составляющих. Во-первых, регион получит машины. По истечении этих трех лет они так и останутся в распоряжении областной медицины. Но пока контракт в силе, именно компания отвечает за их работу: своевременную заправку, текущий ремонт и замену расходных материалов.

Передача транспортного цеха на аутсорсинг обычно приводит к ощутимому сокращению издержек

Сейчас автопарком службы скорой помощи командует главный врач. Он должен следить за техническим состоянием машин, обеспечивать и оплачивать их ремонт, контролировать водителей, не допускать злоупотреблений и выполнять еще много совершенно не свойственных ему функций. Поэтому инициаторы проекта решили сделать так, чтобы врач лечил, а всю автомобильную составляющую на себя возьмут профессионалы.

По опыту похожих зарубежных проектов передача транспортного цеха на аутсорсинг обычно приводит к ощутимому сокращению издержек. Прекращаются мелкие хищения топлива, цены на запчасти и расходные материалы внезапно оказываются значительно ниже. Речь не идет о намеренных злоупотреблениях - просто уровень компетенции и контроля со стороны автопрофессионалов несравнимо выше, чем у того, кто хорошо разбирается в лекарствах и лечении больных.

Значительную часть цены заключенного контракта составляют зарплаты водителей бригад, которые перейдут в штат компании. Им сохранят все социальные гарантии, а также уровень заработной платы.

Этот проект первый из серии, инициированной автономной некоммерческой организацией "Агентство инвестиций в социальную сферу" и госкорпорацией "Ростех", принесет выигрыш всем своим участникам. Врачи будут избавлены от головной боли по поводу поддержания и обслуживания автопарка, при этом в их распоряжении окажется сразу 67 новых машин - линейных, специализированных и медицинских микроавтобусов. Если бы это была разовая закупка, она бы оказалась непосильной для бюджета почти любого региона.

При этом качество оказания экстренной медицинской помощи существенно увеличится - новые машины смогут быстрее прибыть на вызов, они пройдут даже по очень разбитым дорогам, а смонтированное на борту новенькое оборудование поможет врачам спасти жизни пострадавших и заболевших. Не секрет, что чем быстрее доктор доберется до человека с инфарктом, инсультом, травмой, тем лучше прогноз на его выздоровление, тем проще и дешевле будет лечение в больнице, тем меньше сил и времени потребуется на реабилитацию. "Тем самым областные власти будут выполнять одно из распоряжений президента по сокращению числа смертей", - подчеркивает исполнительный директор "Агентства инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев.

Кстати, модель автомобиля, на шасси которого будут ездить бригады скорой помощи, посоветовали сами медики. У "газели" хорошая проходимость, широкая сеть дилерских центров, она не капризная и очень ремонтопригодная. Предполагается, что через три года машины, попавшие в Самарскую область по контракту, отправятся в районные центры, а им на смену придет новое поколение автомобилей. Тем самым будет запущен конвейер обновления автопарка.

Качество оказания медицинской помощи увеличится - новые машины смогут быстрее прибыть на вызов

Для компании проект - не благотворительность. Свою прибыль она получит за счет более разумного и профессионального обслуживания автомобилей. Врачи смогут быть спокойны - техника их не подведет, в любую погоду и при любых условиях они смогут добраться туда, куда надо, за минимальное время и потом без неприятных сюрпризов и каких-либо помех доставить пациента в больницу.

Местные власти оптимизируют расходы бюджета. Одновременно повысят доступность и качество медицинской помощи. А ведь это как раз то, чего от них ждут люди. "На прошедшем заседании Наблюдательного совета "Агентства инвестиций в социальную сферу" было утверждено 18 пилотных регионов, и мы ожидаем, что до конца 2021 года эти и дополнительные регионы получат новые машины скорой помощи, чтобы и там обеспечить врачей качественным транспортом, который не доставит беспокойства ни в дороге, ни в гараже, - заключает Илья Ковалев. - Это очень важная для страны инициатива, которая обязательно должна быть доведена до конца".