Минфин и Банк России объявили о своих мерах по поддержке самочувствия рубля из-за обвала цен на нефть. Так, ЦБ минимум месяц не будет создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, а минфин начнет продавать ее для компенсации потерь федерального бюджета. Вероятно, в перспективе курс рубля ожидают заметные колебания. Непосредственно в ближайшие дни доллар, скорее всего, будет стоить около 75 рублей, прогнозируют аналитики.

Курс рубля вернулся на четыре года назад - времени прошлого серьезного обвала на рынке нефти. Фото: РИА Новости

Цены на нефть на открытии торгов в понедельник упали почти на треть. На минимуме баррель нефти европейской марки Brent стоил около 31 доллара, хотя на прошлой неделе находился возле отметки 50 долларов. Цены на нефть начали падать еще в пятницу (примерно на 10%), когда стало известно о том, что ведущие мировые экспортеры сырья не смогли договориться в формате ОПЕК+ о дополнительном снижении добычи.

Банк России снова начнет покупать иностранную валюту, когда обстановка на рынках нормализуется

На таком фоне не мог не ослабить свои позиции и курс рубля. В понедельник на форекс-рынке российская валюта падала до 75 рублей за доллар, евро на максимуме приближался к 86 рублям - это примерно значения четырехлетней давности, как раз до заключения сделки ОПЕК+.

Банк России снова начнет покупать иностранную валюту, когда обстановка на рынках нормализуетсяТорги на Московской бирже в связи с праздниками вчера не проводились, поэтому международный межбанковский форекс-рынок мог служить единственным ориентиром по курсу российской валюты. Однако прямой зависимости между котировками на нем и открытием торгов на Московской бирже во вторник нет. Но уже очевидно, что рубль на Мосбирже откроется снижением - вопрос, насколько серьезным. Пятницу на Мосбирже российская валюта закрыла на отметке 68,57 рубля за доллар, евро стоил 77,51 руб­ля.

В связи с ситуацией на рынках Банк России экстренно приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ не будет закупать валюту как минимум 30 дней. Покупки валюты в марте должны были совершаться в небольших объемах (около 9 млрд рублей в день). Решение о возобновлении покупок ЦБ примет "с учетом фактической обстановки на финансовых рынках". Банк России уже приостанавливал на длительный срок покупки валюты в рамках бюджетного правила в августе 2018 года, когда российский рынок обвалился из-за угрозы введения новых санкций со стороны США. Валютные интервенции были возобновлены только в январе 2019 года, с февраля 2019 года Банк России докупает валюту, не приобретенную в 2018 году.

Банк России, из заявления после падения цен на нефть: "Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности."

Как напомнил в своем сообщении российский минфин, снижение цен на нефть Urals ниже уровня, установленного бюджетным правилом (42,4 доллара за баррель), запускает механизм продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации недополученных нефтегазовых доходов бюджета. Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс рубля, указали в ведомстве. При этом в Саудовской Аравии бюджет балансируется при 75-80 долларах за баррель, Кувейте - 54 долларах, Катаре - 47 долларах.

При текущих ценах на нефть "справедливым" будет курс российской валюты около 73-75 рублей за доллар, считают аналитики

При снижении Urals (стоит немного меньше Brent) до 37,4 доллара за баррель объем недополученных нефтегазовых доходов (и объем продаж валюты из ФНБ) составит 0,3 млрд долларов в месяц, а при цене Urals до 32,4 доллара за баррель выпадающие доходы достигнут 1 млрд долларов в месяц, следует из расчетов минфина.

Объем ликвидных средств ФНБ, включая средства, которые должны поступить туда в середине года (валюта, купленная в 2019 году), превысил 150 млрд долларов, или 9,2% ВВП. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия благодаря значительному объему резервов может несколько лет исполнять бюджетные обязательства и при цене нефти 20-30 долларов за баррель.

Решения минфина и Банка России рациональны, они будут сдерживать рубль от падения точно так же, как он с помощью бюджетного правила сдерживался от укрепления во время высоких цен на нефть, говорит гендиректор УК "БСПБ Капитал" Дмитрий Шагардин. Еще до введения бюджетного правила, когда мы видели цены на нефть примерно на том же уровне (в 2016 году), за доллар также давали около 75 рублей, напоминает аналитик. По его оценке, курс доллара около 73-74 рублей при текущих ценах на нефть - справедливый уровень.

Антон Силуанов, министр финансов о возможностях российского бюджета при низких ценах на нефть: "Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы. Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть."

Но ситуацию усугубляет тот факт, что в понедельник рынки находились в шоковом состоянии. Во время паники на рынке часто случается так называемый overshoot - переброс через справедливые значения, говорит Шагардин. Поэтому когда во вторник российский финансовый рынок начнет полноценную работу, то эмоции на продажах могут ослабить рубль сильнее относительно справедливых уровней, допускает аналитик. По его словам, многое будет зависеть от того, как будут вести себя цены на нефть и насколько сильным будет отток нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ). По прогнозу главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в текущих условиях курс российской валюты во вторник может отойти к уровню 75 рублей за доллар. Причем быстро "отскочить" рублю вряд ли удастся, считает он.

Понедельник стал "черным" не только для российских активов. После обвала цен на нефть европейские и азиатские индексы падали на 3-7% к закрытию пятницы. Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 на открытии падали на 7%, биржа в бразильском Сан-Паулу обвалилась на 10%.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Роман Маркелов

Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля

В Госдуме заявляют, что средства на обязательства в социальной сфере, запланированные на 2020 год, уже предусмотрены, так что все они должны быть выполнены, несмотря на падение нефти и рубля. Подтверждают это и в Совете Федерации.

"Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены", - приводит РИА Новости слова главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Депутат заявил, что такая нестабильность отражается на экономике России, но социальные обязательства должны быть исполнены, в том числе и благодаря финансовой "подушке безопасности". Говоря о перспективах, он отметил, что в данном случае время покажет. "Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере", - сказал Нилов.

По его словам, в ситуации, когда растет доллар и, следовательно, повышаются цены на товары из-за границы, продукция российских производителей, если она не зависит от импорта, становится более привлекательной. Депутат напомнил, что в 2014 году стоимость евро доходила до 120 рублей, причем ситуацию тогда усугубляли спекуляции на рынке. Нилов выразил надежду, что ситуация нормализуется.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова подчеркнула, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Сенатор добавила, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов.

Подготовила Ксения Воронцова

Регионы: спрос и предложения

В понедельник корреспонденты "РГ" проверили, есть ли дефицит валюты в обменных пунктах их городов и можно ли ее купить без ограничений.

В Петербурге ажиотажа не наблюдалось. Так, на Марата, 15, доллары продавались за 76 рублей, евро - за 84,5 рубля. В очереди в кассу стоял один человек.

Зато в банках Новосибирска доллары и евро раскупили еще с утра. Уже к обеду ни в одном из открывшихся 9 марта банков не осталось наличной валюты. Ведь продавали ее по выгодному курсу: так, в Совкомбанке доллар стоил 71,5 рубля, а в Почта Банке - 69,28 рубля.

Купить или продать иностранную валюту 9 марта в Ростове-на-Дону было проблематично, так как отделения ведущих российских банков были закрыты.

Однако как примета грядущего на Центральном рынке Ростова-на-Дону после многолетнего перерыва снова объявились "жучки" - менялы, которые с рук покупают или продают доллары и евро. Если в донской столице банки продают доллар в среднем по курсу 72 рубля, то с рук его предлагают приобрести по курсу - 90 рублей.

В Челябинске приобрести валюту в понедельник не вышло. Большинство банков, где ценники обмена валют еще не переписали, оказались закрыты. Остальные предлагали доллар по цене от 77 рублей, а евро - от 86 рублей.

Но найти и в них хотя бы один работающий обменный пункт не удалось.

Подготовили Вера Черенева, Алексей Хадаев, Николай Грищенко, Михаил Пинкус