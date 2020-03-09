В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку

На Пулковском шоссе в Северной столице три легковых автомобиля въехали в маршрутный автобус. Травмы получили двое пассажиров, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло возле дома номер 37 по Пулковскому шоссе. Изначально маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota. Далее автобус потерял управление и машину поочередно протаранили три легковушки.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП привело к огромной пробке, которая начинается уже с Пулковских высот.