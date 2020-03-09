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09.03.2020 16:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости

В понедельник в 19-м туре чемпионата баскетбольной Единой лиги ПБК "Локомотив-Кубань" проиграл дома московскому ЦСКА - 71:77 (19:13, 16:19, 21:21, 15:24). После этой победы армейцы остались на второи месте в турнире, и теперь столичный клуб опережает в турнирной таблице кубанцев на две виктории. Самым результатавным в этой встрече оказался литовский защитник "Локо" Мантас Калниетис - 21 очко.

Фото: Единая лига ВТБ
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В Единой лиге сегодняшние соперники сражаются за второе место, дающее право на преимущество собственной площадки вплоть до финальной серии. Армейцы пока идут впереди на одну викторию, и победа давала возможность "Локо" догнать оппонента.

Гости (они совершили за последнюю неделю авиапутешествие по маршруту Москва - Афины - Москва - Краснодар) удачно выступили в двух матчах Евролиги, победив питерский "Зенит" и "Панатинаикос" - начали поединок в столице южного края немного академично.

А вот железнодорожники, как известно, давно вылетевшие из еврокубков и поэтому вынужденные проводить лишь по одной игре в неделю, наоборот, в присутствии более пяти тысяч были настроены довольно агрессивно, сразу взяв армейцев в "железные тиски" в защите.

А когда еще пошли и дальние броски у Калниетиса и Каммингса (10 очков в первой четверти), то на 13-й минуте кубанцы серьезно умчались вперед 27:17, заставив наставника москвичей Димитриса Итудиса взять тайм-аут. После чего гости (хотя у них по-прежнему был далек от обыденных геройских подвигов Джеймс) усилиями Хэккетта, который постепенно налаживал позиционные атаки армейцев, и отчаянно сражавшегося под щитами Боломбоя (7 баллов за две четверти) к большому перерыву уже оказались совсем рядом - 35:32.

В дебюте второй половины маленькое шоу в атаке устроили Калниетис и Кузминскас - литовские легионеры "Локо", тем самым еще чуть увеличив преимущество хозяев - 48:41, 24-я минута.

Однако промахи из-под чужого кольца Уильямса и голевое молчание О'Брайанта с Деккером не позволили железнодорожникам создать более солидный отрыв. В результате гости без особого труда в конце третьей четверти после "трехи" Ухова догнали кубанцев - 51:51.

Фото: РИА Новости
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А уже в самом начале  заключительной четверти за пять предупреждений покинул паркет основной центровой "Локо" Уильямс, без которого хозяевам крайне трудно теперь придется в борьбе под щитами. А тут еще пытающие действовать предельно жестко на всех участках площадки железнодорожники умудрились буквально за три минуты исчерпать лимит командных фолов. Хотя и армейцы играют вовсе не вдохновенно, но в средине четвертой четверти ЦСКА после долгой паузы выходя вперед- 63:65. Наставник "Локо" Пашутин делает череду замен, которые, впрочем, удачными не получаются: железнодорожники атакуют в спешке.

А вот Джеймс явно "просыпается", набирает семь очков подряд, и вот уже ЦСКА, похоже, остановить вряд удастся - 63:72, 36-я минута. Что и произошло: армейцы доводят встречу до своей очередной победы (хотя за минутут до финального свистка Калниетис сократил отставание южан до трех очков) - 71:77.

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