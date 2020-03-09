Павел Мамаев забил первый мяч после выхода из тюрьмы

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев забил третий мяч своей команде во встрече 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Мамаев вышел на замену в начале второй половины игры и уже на 63-й минуте поразил ворота своего бывшего клуба. Он принял мяч на линии чужой штрафной и при помощи небольшого рикошета от защитника армейцев попал в цель. Счет стал 3:1 в пользу ростовчан.

Напомним: в октябре 2018 года Мамаев стал участником двух драк в центре столицы. В мае следующего года футболист был приговорен к полутора годам колонии общего решения. В сентябре он вышел на свободу по УДО.

В "Ростов" Павел перешел осенью прошлого года. Контракт с клубом рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год.