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09.03.2020 20:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Над водой по железной дороге

Открылось пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Керчь - Анапа
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Первый регулярный рельсобус связал крымскую Керчь и краснодарскую Анапу. Три пары составов будут ходить ежедневно. В этом году для полуострова закупят еще девять поездов такого типа, а вслед за этим появятся и новые маршруты.

- Я этого дня ждал почти 40 лет, - улыбаясь, рассказывает керчанин Владимир Сторожук.

В Анапе, откуда он родом, у Владимира Леонидовича живут множество родственников. Более 30 лет назад домом для его семьи стала Керчь, и когда открылась продажа билетов на рельсобус, он отправился в путь, не раздумывая.

- Знаете, и в начале 80-х, и во все последующие годы я постоянно мечтал, чтобы построили мост, чтобы мы стали Россией, - признается Владимир Сторожук. - Даже не верится, что эти мечты сбываются.

Фото: Пресс-служба Крымской республиканской научной библиотеки
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Проводить поезд в первый рейс в Керчи пришли сотни горожан. С 7 марта по маршруту будут регулярно курсировать три пары рельсобусов. Время в пути - два часа с одной промежуточной остановкой в Тамани. Расписание составлено так, чтобы можно было утром уехать в сторону краснодарского курорта, а вечером вернуться обратно. Первый поезд из Керчи отправляется в 6.17, а последний рельсобус из Анапы будет убывать в 19.45. В трех вагонах состава - 222 сидячих места. При максимальной загрузке состав сможет перевозить 590 пассажиров. На первый поезд было продано свыше 200 билетов. А всего от Керчи до Анапы и обратно приобретено более 400 билетов.

- Мы рассчитываем, что этот маршрут будет востребован у туристов, которые, отдыхая в Анапе, смогут за один день посмотреть древнейший город России Керчь, - говорит глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Владимир Чепец.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В Крыму также полагают, что новое направление будет пользоваться спросом у жителей полуострова, ежедневно отправляющихся на работу в Краснодарский край, а также у учащейся молодежи.

Кстати, с 1 апреля Керчь свяжут новые пригородные железнодорожные маршруты с Феодосией и Симферополем.

- Будем также состыковывать расписание пригородных автобусов и поездов, - рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов. - Чтобы было удобно, например, автобусом из Феодосии поспеть ко времени отправления рельсобуса в Анапу.

Рельсовый автобус РА2, который стал курсировать на новом маршруте, оборудован мягкими сиденьями, системой кондиционирования и вентиляции. В каждом вагоне есть санузел и особые условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Билет от Керчи до Анапы стоит 439 рублей, а от Керчи до Тамани - 69. Это сопоставимо с ценой билета на автобус

Билет от Керчи до Анапы стоит 439 рублей, а от Керчи до Тамани - 69. Это сопоставимо с ценой билета на автобус - она колеблется в пределах 300-500 рублей в зависимости от комфортабельности транспорта. Кстати, крымчане по пенсионному удостоверению могут доехать до станции Тамань-Пассажирская бесплатно. А оттуда до Анапы билет будет стоить уже 370 рублей.

В этом году для Крыма купят еще девять составов, пригодных для пригородного и межобластного сообщения. Поезда РА2 и РА3 будут работать на неэлектрифицированных участках пути, а обычные электрички - на остальных маршрутах.

К началу перехода железной дороги на летнее расписание будет сдана новая станция Керчь-Южная. Там уже почти все готово для приема пассажиров, остается лишь навести последний блеск. Росжелдор рассматривает обращения муниципальных властей поселков, расположенных между Керчью и Анапой, с просьбой делать остановки рельсобуса и у них.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив

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