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09.03.2020 19:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Дух огня" празднует совершеннолетие

Текст: Ольга Галицкая
Завершается "Дух огня" - международный фестиваль кинематографических дебютов в Ханты-Мансийске. С 10 по 15 марта его лучшие фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах Москино - это будет "Эхо "Духа огня".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Дух огня" достиг возраста совершеннолетия, ему восемнадцать. Это давно уже взрослый, очень профессиональный, серьезный киносмотр, на котором в качестве гостей и участников мечтают побывать многие кинематографисты.

Фото: kinopoisk.ru
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За минувшие годы в Ханты-Мансийске призы за свои первые фильмы получали знаменитые сегодня режиссеры. Вот только несколько имен: Паоло Соррентино, Алехандро Гонсалес Иньяриту, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Алексей Федорченко, Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Алексей Герман-мл., Александр Миндадзе, Анна Меликян, Петр Буслов, Василий Сигарев, Иван Вырыпаев, Нигина Сайфуллаева, Александр Хант…

Несмотря на календарную весну, в сибирском городе все еще царит настоящая зима, какой в этом году так и не увидели в Москве. Кругом белоснежные сугробы, сверкающие на ослепительном солнце, и эту северную экзотику особенно ценят иностранцы из теплых краев.

С 6 по 9 марта в городе, прославленном нефтедобычей, соревнованиями биатлонистов и кинофестивалем, ждали большого количества иностранных участников. Но зловредный коронавирус внес свои суровые коррективы. Не смогли получить разрешение на въезд председатель международного жюри известная своими режиссерскими работами Энн Хуэй из Гонконга, лауреат многочисленных международных фестивалей и кинопремий, а также дебютант Ким Джинью из Южной Кореи, который мечтал увидеть Сибирь. Его фильм "Бори" стал лидером зрительских симпатий в конкурсе фильмов для детей и юношества "Твое кино". Не приехал и юный итальянский актер Федерико Иелапи, сыгравший заглавную роль в "Пиноккио" Маттео Гарроне. Этим фильмом открылся 18-й "Дух огня". Международное жюри возглавила Рита Азиведу Гомеш из Португалии.

Церемонию вели воздушные девушки-эльфы, выпускницы мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе, сыгравшие в новом фильме мастера. Это короткая 15-минутная элегия о взрослении и связанных с юностью тревогах и тайнах. Сам Сергей Александрович на этот раз участвовал в поставленной им церемонии по видеосвязи, а свои права Президента на короткое время передал Леониду Ярмольнику, члену актерского жюри.

Фото: kinopoisk.ru
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За несколько фестивальных дней были показаны более сотни фильмов из 15 стран - в международном конкурсе, параллельных программах, конкурсе полнометражных российских дебютов и в конкурсе короткого метра. Следуя недавно возникшей фестивальной моде, появилась программа "Сериалы. Предпремьера", в ней участвовали "Идентификация" Владлены Санду, документальный мини-сериал "Были" об истории Югры и "Колл-центр" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, который скоро появится в эфире ТНТ.

В международном конкурсе из восьми картин больше всего пленительной художественной правдой убеждала поэзия. Два фильма-стихотворения, оба по странному совпадению связанные с птицами. Это "Птичий остров" швейцарских режиссеров Майя Коса и Серджио да Коста - о заповеднике, существующем на частные деньги, где выхаживают раненых птиц, изучают повадки пернатых, следят за исчезающими видами, стараются их сохранить. Заповедник и жизнь в нем - документальны, героя играет молодой режиссер грузинского происхождения Антонен Иванидзе, выпускник Женевской киношколы. Борис Нелепо, программер "Духа огня", отмечает, что такова мировая тенденция: все больше размывается грань между игровым и документальным кинематографом.

"Метаморфоза птиц" Катарины Вишконселуш из Португалии рассказывает историю семьи, в которую естественным образом вплетена история страны. Эмоции детства, юности, первых чувств и первых утрат сочетаются с осмыслением пути, по которому порой очень больно шла Португалия в самые трудные для нее времена, в эпоху диктатора Салазара. Про своего рано умершего отца Катарина рассказывает за кадром: "Он задыхался. Мать думала, что у него астма. Проблема была в нехватке воздуха в стране, где все было подчинено одному человеку, душившему всё, к чему он прикасался".

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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"Метаморфоза птиц" - о неисчезающих душах близких, способных оживать в полетах птиц, в окружающей природе, в нетленной памяти и любви. Фильм Катарины Висконселуш в феврале получил приз ФИПРЕССИ на Berlinale, в Ханты-Мансийске состоялся второй в мире показ.

В российском конкурсе громким скандалом грозила обернуться премьера фильма "Аутло" Ксении Ратушной. Анонс про то, как 17-летний мальчик-гей жаждет добиться взаимности у самого крутого парня из своей школы, как и прочие пикантные подробности сюжета взволновали Югорские соцсети - даже появились сообщения, что затеваются протестные пикеты, готовятся петиции протеста. Однако за восемнадцать фестивальных лет "Духа огня" публика здесь приучилась внимательно и доброжелательно смотреть самые разные фильмы на какие угодно темы, фестиваль сумел воспитать толерантность и уважительное отношение к незнакомым творцам и их героям. Поэтому никакого скандала не случилось от претенциозного зрелища, где герои разговаривают расхожими цитатами из Набокова и Боккаччо, поминают без конца маркиза де Сада и осмысляют сексуальные девиации по мере своих небольших познаний. А то, что вкус у режиссера хромает, самоирония в принципе отсутствует, пафос первооткрывателя банальных истин зашкаливает, и категорически не хватает профессионального умения делать кино - это зрители прощают, даже хвалят и благодарят. Понимают: это только начало, только еще дебют…

В понедельник вечером станут известны новые лауреаты "Духа огня". "РГ" следит за событием.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

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