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09.03.2020 20:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Про войну и Победу

Определились авторы лучших сочинений конкурса "Без срока давности"
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Во всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности" среди школьников из 87 работ финалистов отобрали десять лучших. Всего участие в нем приняли учащиеся из 85 субъектов России и школ при посольствах РФ за рубежом. Самые юные победители сейчас заканчивают 5-6-й класс в Мурманской и Свердловской областях. С одним из них - Борисом Можаевым из Екатеринбурга - "РГ" удалось пообщаться.

В семье Можаевых не было фронтовиков - все работали в тылу, поэтому уральский ученик посвятил сочинение жизни жителей тогда еще Свердловска во время Великой Отечественной. Он описывает город по фотографиям из музея своей гимназии N 9 и задается вопросом: совершал ли Свердловск, находившийся в глубоком тылу, подвиг?

- Сначала я узнал, как жила в войну моя прабабушка и прабабушки моих лучших друзей. Много читал про военный Свердловск, про диктора Юрия Левитана, который находился здесь в эвакуации... Сочинение писал два месяца, пока собрал всю необходимую информацию, - говорит шестиклассник Борис Можаев, поправляя очки на переносице.

Победителей конкурса пригласят на парад в честь 75-летия Победы на Красной площади, а всех финалистов наградят дипломами Министерства просвещения РФ

Сочинение на 12 страниц содержит несколько историй: про прабабушку Нину, работавшую в его возрасте на заводе, и девочку Зою, прабабушку друзей, которую во время войны эвакуировали в Свердловск.

В героях его сочинения получился собирательный образ детей, которые жили и работали в Великую Отечественную. "Чтобы их показать, Боря изучал много литературы и воспоминания людей", - поделилась мама Бориса Маргарита Можаева.

Мальчик отматывает время на 75 лет назад и возвращается в настоящее, размышляя о том, как городу удалось соединить разные судьбы и эпохи. На месте его гимназии, например, раньше был госпиталь, а в центре города в годы войны провела детство поэт Майя Никулина. Строчками ее стихов "Два времени в узел свяжу" и начинается история о подвигах тыла...

Кстати

В жюри Всероссийского конкурса сочинений, который Министерство просвещения РФ проводит с 2015 года, вошли представители институтов развития образования, государственных университетов из 34 субъектов страны, включая Ассоциацию учителей литературы и русского языка Московской области.

Учитель будущего

В Екатеринбурге прошел четвертый полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего", где победителями стали 13 команд педагогов из Уральского федерального округа. Состязание проходило с 6 по 8 марта в Уральском государственном педагогическом университете среди 153 учителей из школ шести регионов - 51 команды, а также двух команд студентов УрГПУ.

"Учитель будущего" - один из новых проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", он реализуется при поддержке Минпросвещения России. На очном этапе педагоги принимали участие в дебатах, создавали методический конструктор - алгоритм для решения учебных задач.

Фото: Виктор Васенин
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Проект уникален тем, что заявиться на него могут педагоги с любым стажем работы и уровнем подготовки. В полуфинал команды отбирали по итогам дистанционного тестирования на знание предметного профиля, русского языка и норм речи и педагогический подход.

- Это прежде всего место для обмена опытом и практиками в обучении. Благодаря работе в командах и взаимодействию учителей разных возрастов и педагогического стажа они образуют то самое сообщество учителей будущего - именно это является целью проекта, - говорит руководитель проекта "Учитель будущего" Андрей Богданцев.

Например, одна из финалисток конкурса Ирина Терехова с командой школы N 6 города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) рассказала, что работает педагогом начальных классов уже 28 лет и что самым ценным в конкурсе для нее было общение с учителями разных регионов.

Фото: Оксана Тоскич/ТАСС
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- Я привыкла к методически грамотно построенному уроку, и мне, конечно, не так легко сейчас перестраивать традиционный формат. На этом конкурсе я лишний раз убедилась, что важнее общаться с ребенком и быть ему наставником, чем следовать прописанным этапам урока, - делится Ирина Терехова.

В финале, который состоится с 16 по 22 апреля в Москве, команды будут бороться за главный приз: зарубежную стажировку и работу с наставником из руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Остальные же конкурсанты получат доступ к базе знаний, электронным библиотекам и событиям образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей".

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