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09.03.2020 15:51
Рубрика: Экономика

Россияне не спешат закупать продукты из-за коронавируса

Текст: Екатерина Петрова
Жители мировых мегаполисов поддались паническим настроениям и массово про запас скупают товары длительного хранения. К штурму розничных магазинов вслед за Китаем и Италией присоединились жители Германии, Чехии, Австралии, Таджикистана. С полок исчезают рис, макароны, консервы, масла, бутилированная вода.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России спрос на некоторые товары вырос, но незначительно. Как сообщили "РГ" в пресс-службе АШАН Ритейл Россия, в последние время увеличился спрос на консервы - на 5%. Представители торговых сетей X5 Retail Group, "О"Кей" и "ВкусВилл" рассказали, что не наблюдают изменения спроса на пищевые продукты долгосрочного хранения. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также подтвердили, что какого-либо повышенного спроса на продуктовые категории с увеличенным сроком хранения в торговых сетях не зафиксировано.

При этом увеличивается доля онлайн-продаж. В "Утконос онлайн" рассказали, что спрос на товары из категории "бакалея" и "консервированные продукты" вырос на 55 и 67% соответственно (по отношению к прошлогодним показателям). "Мы наблюдаем рост спроса на доставку продуктов. В день мы принимаем до 9000 заказов, растем в среднем на 30% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в компании, отметив, что напрямую с информационным фоном о коронавирусе динамику продаж не связывают.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Медицинские маски и противовирусные лекарственные препараты интересуют россиян куда больше, чем товары длительного хранения. По данным Исследовательского холдинга "Ромир", на фоне новостей о коронавирусе в период 27 января по 2 февраля россияне в среднем за раз покупали в аптеках более 6 масок - это в четыре раза больше, чем в среднем в данном периоде. Максимальная сумма покупки составляла 176 рублей. Затем эта цифра снизилась до 65 рублей. Фиксировали специалисты и всплеск покупок на противовирусные и иммуномодулирующие средства. По словам директора по работе с клиентами сектора фарма холдинга "Ромир" Марины Шепотиненко, доля людей, поддающихся панике, мала, и это не влияет на общее покупательское поведение россиян. "Динамика, которую наблюдают наши эксперты, показывает, что с точки зрения покупок россияне относятся к новостям об эпидемии коронавируса достаточно спокойно. Через Romir Scan Panel мы фиксируем небольшое увеличение спроса на маски и противовирусные препараты, начиная с первых дней февраля, когда появилась информация о первых зараженных на территории России", - сказала Шепотиненко.

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