Отметим, что впервые в истории Кубков мира гонки проводились без зрителей. Это было сделано, чтобы обезопасить спортсменов от возможного заражения коронавирусом.
Интересно, что подавляющее большинство спортсменов остались недовольны решением организаторов. Так, победитель мужского масс-старта Йоханнес Бе заметил в разговоре с журналистами, что гонки без болельщиков - это совершенно другой вид спорта:
- Было очень непривычно выступать в тишине. Совершенно другие эмоции. Надеюсь, что этот кошмар вскоре закончится.
Что касается российских спортсменов, то в масс-стартах наша сборная была представлена двумя биатлонистами (чемпион мира Александр Логинов и Светлана Миронова не вышли на старт по состоянию здоровья). В итоге лучшие среди россиян результаты показали Лариса Куклина (десятое место) и Матвей Елисеев, который финишировал на 16-й позиции.
Из плюсов этапа в Нове-Место можно отметить мужскую эстафету, в которой наш квартет - Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили - заняли четвертое место.
Не слишком удачные первый и второй этапы сумели компенсировать Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Дебютировавший в качестве финишера Халили, для которого нынешний сезон выдался сверхзагруженным (он выступил на этапах Кубка IBU, Кубке мира, юниорском чемпионате мира, чемпионате Европы и даже побывал на главном чемпионате мира в качестве запасного), ушел с последнего огневого рубежа на втором месте, но оказался не слишком удачлив в финишных разборках, где его конкуренты были и опытнее и расторопнее.
У женщин наша команда в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Ларисы Куклиной и Кристины Резцовой финишировала на пятой позиции.
Что касается общего зачета, то из наших "стреляющих лыжников" в числе лидеров находится лишь Александр Логинов. Он занимает восьмое место в общем зачете, набрав 570 очков.
На первом месте идет француз Мартен Фуркад, у которого 853 очка, на второй строчке норвежец Йоханнес Бе (810), третий - соотечественник лидера Кентен Фийон Майе (800).
К слову, главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Логинов может пропустить предстоящий с 12 по 15 марта этап Кубка мира в финском Контиолахти. Ранее стало известно, что спортсмен не поедет на заключительный этап Кубка мира в Осло.
При этом сам Логинов сообщил журналистам, что еще не принял окончательного решения о завершении спортивной карьеры:
- Это вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит.
12 марта (четверг)
19.30. Спринт (мужчины).
13 марта (пятница)
19.30. Спринт (женщины).
14 марта (суббота)
15.45. Гонка преследования (мужчины).
17.45. Гонка преследования (женщины).
15 марта (воскресенье)
15.15. Сингл-микст.
17.15. Смешанная эстафета.