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09.03.2020 21:25
Рубрика: Спорт

Трудные мишени

Российские "стреляющие лыжники" остались без наград на этапе Кубка мира в Чехии
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
В чешском Нове-Место завершился очередной этап Кубка мира у биатлонистов.
В масс-старте на этапе кубка мира в Чехии Лариса Куклина смогла попасть в топ-10. Фото: РИА Новости В масс-старте на этапе кубка мира в Чехии Лариса Куклина смогла попасть в топ-10. Фото: РИА Новости
В масс-старте на этапе кубка мира в Чехии Лариса Куклина смогла попасть в топ-10. Фото: РИА Новости

Отметим, что впервые в истории Кубков мира гонки проводились без зрителей. Это было сделано, чтобы обезопасить спортсменов от возможного заражения коронавирусом.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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Интересно, что подавляющее большинство спортсменов остались недовольны решением организаторов. Так, победитель мужского масс-старта Йоханнес Бе заметил в разговоре с журналистами, что гонки без болельщиков - это совершенно другой вид спорта:

- Было очень непривычно выступать в тишине. Совершенно другие эмоции. Надеюсь, что этот кошмар вскоре закончится.

Что касается российских спортсменов, то в масс-стартах наша сборная была представлена двумя биатлонистами (чемпион мира Александр Логинов и Светлана Миронова не вышли на старт по состоянию здоровья). В итоге лучшие среди россиян результаты показали Лариса Куклина (десятое место) и Матвей Елисеев, который финишировал на 16-й позиции.

Из плюсов этапа в Нове-Место можно отметить мужскую эстафету, в которой наш квартет - Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили - заняли четвертое место.

Не слишком удачные первый и второй этапы сумели компенсировать Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Дебютировавший в качестве финишера Халили, для которого нынешний сезон выдался сверхзагруженным (он выступил на этапах Кубка IBU, Кубке мира, юниорском чемпионате мира, чемпионате Европы и даже побывал на главном чемпионате мира в качестве запасного), ушел с последнего огневого рубежа на втором месте, но оказался не слишком удачлив в финишных разборках, где его конкуренты были и опытнее и расторопнее.

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У женщин наша команда в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Ларисы Куклиной и Кристины Резцовой финишировала на пятой позиции.

Что касается общего зачета, то из наших "стреляющих лыжников" в числе лидеров находится лишь Александр Логинов. Он занимает восьмое место в общем зачете, набрав 570 очков.

На первом месте идет француз Мартен Фуркад, у которого 853 очка, на второй строчке норвежец Йоханнес Бе (810), третий - соотечественник лидера Кентен Фийон Майе (800).

Лидер сборной России Александр Логинов принял решение пропустить заключительный этап кубка мира в Норвегии

К слову, главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Логинов может пропустить предстоящий с 12 по 15 марта этап Кубка мира в финском Контиолахти. Ранее стало известно, что спортсмен не поедет на заключительный этап Кубка мира в Осло.

При этом сам Логинов сообщил журналистам, что еще не принял окончательного решения о завершении спортивной карьеры:

- Это вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит.

Этап в Контиолахти

12 марта (четверг)

19.30. Спринт (мужчины).

13 марта (пятница)

19.30. Спринт (женщины).

14 марта (суббота)

15.45. Гонка преследования (мужчины).

17.45. Гонка преследования (женщины).

15 марта (воскресенье)

15.15. Сингл-микст.

17.15. Смешанная эстафета.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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