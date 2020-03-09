Одновременно постановлением правительства должности руководителя Росавиации и первого замминистра транспорта объединены.

Должность первого заместителя министра транспорта с августа 2018 года занимает Иннокентий Алафинов, курирующий автодороги. С декабря 2017 года куратором авиации среди заместителей министра транспорта был Александр Юрчик.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года, до этого он руководил Федеральной аэронавигационной службой (с 2005 года) и Ространснадзором (с 2004 года). В 2000-2004 годах Нерадько совмещал должность первого замминистра транспорта и руководство Государственной службой гражданской авиации.