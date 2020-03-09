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09.03.2020 19:19
Рубрика: Власть

Штурвал принят

Глава Росавиации стал первым замминистра транспорта
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Руководитель Росавиации Александр Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Одновременно постановлением правительства должности руководителя Росавиации и первого замминистра транспорта объединены.

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Должность первого заместителя министра транспорта с августа 2018 года занимает Иннокентий Алафинов, курирующий автодороги. С декабря 2017 года куратором авиации среди заместителей министра транспорта был Александр Юрчик.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года, до этого он руководил Федеральной аэронавигационной службой (с 2005 года) и Ространснадзором (с 2004 года). В 2000-2004 годах Нерадько совмещал должность первого замминистра транспорта и руководство Государственной службой гражданской авиации.

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