В плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились первые четвертьфиналисты. Это действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, питерский СКА и казанский "Ак Барс", выигравшие свои серии со счетом 4:0. 9 марта к ним примкнул казахстанский "Барыс", который потратил на игру больше. Следующим в списке мог стать "Йокерит" в случае победы над ярославским "Локомотивом", в матче, результат которого стал известен накануне поздно вечером.

Хронологически первым путевку в четвертьфинал оформил СКА, выбивший из плей-офф "Витязя". Сухой счет противостояния не должен вводить в заблуждение: подопечным Алексея Кудашова пришлось изрядно попотеть, чтобы заставить соперника сложить оружие. Особенно тяжелым получился четвертый матч в Подольске, где команды отыграли три овертайма. Победную шайбу шведский защитник гостей Лукас Бенгтссон забросил лишь на 113-й минуте встречи - 3:2. Это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ.

Вслед за питерскими армейцами в 1/4 финала вышли и их московские одноклубники, которым противостояло нижегородское "Торпедо". И здесь фаворитам пришлось преодолевать отчаянное сопротивление соперника. В четвертом матче в Нижнем Новгороде серия была близка к тому, чтобы вернуться в Москву. В начале третьего периода ЦСКА уступал 0:2, но сумел собраться и перевести игру в овертайм. А там решающую шайбу забросил Максим Капризов - 3:2.

На Востоке к сегодняшнему дню определились два четвертьфиналиста. Первым, и следовало ожидать, лучшая команда конференции казанский "Ак Барс". В его серии с "Нефтехимиком" тоже все было очень напряженно. В четвертой игре зрители и увидели всего одну шайбу в исполнении Станислава Галиева - 1:0.

Компанию казанцам 9 марта составил "Барыс", выбивший из плей-офф магнитогорский "Металлург". Зацепиться толком за серию уральцам не помогла даже домашняя поддержка: в пятом матче на своем льду "Магнитка" уступила со счетом 2:5.

Добавим, что 10 марта пятые матчи пройдут в сериях "Автомобилист" - "Сибирь" (1:3 в противостоянии) и "Динамо" - "Спартак" (2:2).