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09.03.2020 21:28
Рубрика: Спорт

Четкие фавориты

ЦСКА, СКА и "Ак Барс" без поражений прошли 1/8 финала плей-офф КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились первые четвертьфиналисты. Это действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, питерский СКА и казанский "Ак Барс", выигравшие свои серии со счетом 4:0. 9 марта к ним примкнул казахстанский "Барыс", который потратил на игру больше. Следующим в списке мог стать "Йокерит" в случае победы над ярославским "Локомотивом", в матче, результат которого стал известен накануне поздно вечером.
Московские армейцы сломили сопротивление нижегородского "Торпедо" в четырех матчах серии. Фото: РИА Новости Московские армейцы сломили сопротивление нижегородского "Торпедо" в четырех матчах серии. Фото: РИА Новости
Московские армейцы сломили сопротивление нижегородского "Торпедо" в четырех матчах серии. Фото: РИА Новости

Хронологически первым путевку в четвертьфинал оформил СКА, выбивший из плей-офф "Витязя". Сухой счет противостояния не должен вводить в заблуждение: подопечным Алексея Кудашова пришлось изрядно попотеть, чтобы заставить соперника сложить оружие. Особенно тяжелым получился четвертый матч в Подольске, где команды отыграли три овертайма. Победную шайбу шведский защитник гостей Лукас Бенгтссон забросил лишь на 113-й минуте встречи - 3:2. Это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ.

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Вслед за питерскими армейцами в 1/4 финала вышли и их московские одноклубники, которым противостояло нижегородское "Торпедо". И здесь фаворитам пришлось преодолевать отчаянное сопротивление соперника. В четвертом матче в Нижнем Новгороде серия была близка к тому, чтобы вернуться в Москву. В начале третьего периода ЦСКА уступал 0:2, но сумел собраться и перевести игру в овертайм. А там решающую шайбу забросил Максим Капризов - 3:2.

На Востоке к сегодняшнему дню определились два четвертьфиналиста. Первым, и следовало ожидать, лучшая команда конференции казанский "Ак Барс". В его серии с "Нефтехимиком" тоже все было очень напряженно. В четвертой игре зрители и увидели всего одну шайбу в исполнении Станислава Галиева - 1:0.

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Компанию казанцам 9 марта составил "Барыс", выбивший из плей-офф магнитогорский "Металлург". Зацепиться толком за серию уральцам не помогла даже домашняя поддержка: в пятом матче на своем льду "Магнитка" уступила со счетом 2:5.

Добавим, что 10 марта пятые матчи пройдут в сериях "Автомобилист" - "Сибирь" (1:3 в противостоянии) и "Динамо" - "Спартак" (2:2).

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