Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО

Сразу два юбилейных события из новейшей истории Беларуси вписаны в календарь знаменательных дат, утвержденный на 40-ой сессии генеральной конференции ЮНЕСКО на ближайшие два года. В нем, сообщает БЕЛТА, заслуженное место отведено столетнему юбилею Белорусского университета (БГУ) и празднованию 150-летия со дня рождения живописца Фердинанда Рущица.

Прославленный учебный и научный центр отметит юбилейную дату 30 октября 2021 года, сообщает агентство, уточняя, что ВУЗ уже многие годы поддерживает диалог с ЮНЕСКО благодаря деятельности кафедр по естественно-научному образованию на химическом факультете и "Радиация и менеджмент окружающей среды". Теперь университет официально имеет право использовать логотип международной организации на печатной и визуальной продукции, приуроченной к торжествам.

Кстати, за историю проведения мероприятий при поддержке ЮНЕСКО из всех учреждений высшего образования Синеокой только даты БГУ в разное время были включены в этот список. Среди них агентство называет 90-летие со дня рождения выдающихся ученых-историков Николая Никольского и Владимира Перцева в 1967 году.

Как уже сообщал "СОЮЗ", высшее образование в БГУ получают более 23 тысяч студентов почти по ста сорока специальностям. Больше десяти лет в стенах университета ведется и подготовка молодых специалистов в рамках государственной программы подготовки кадров для первенца ядерной энергетики в Островце.

Что касается празднования 150-летия со дня рождения художника-символиста Фердинанда Рущица, то в его полотнах, по единодушной оценке экспертного сообщества, "нашли отражение жизнь и быт белорусского народа, преломились традиции реалистической живописи", а дочь художника Янина Рущиц не забывала уточнять, что ее отец всегда считал себя белорусом.

Детство и юность живописца прошла на просторах белорусских земель. Позже, успешно окончив минскую гимназию, он поступил на юридический факультет Петербургского университета. Однако уже через год изменил юриспруденции, сделав окончательный жизненный выбор, он поступил в столичную Академию художеств, где его наставниками стали Иван Шишкин, а позже Архип Куинджи.

Пейзажи Рущица, благодаря сочетанию колористического и тонального решения, воздушны и материальны, констатируют искусствоведы. А все предметы в них "хорошо вылеплены", имеют характерный локальный цвет - качество, которого может достичь только большой живописец.

Следует добавить, что при поддержке ЮНЕСКО в Беларуси более 60 раз отмечались юбилеи выдающихся деятелей и различные события с мировым или региональным значением. Среди них 40-летие Национального академического драматического театра им. Я. Коласа, 1150-летие Полоцка, 450-летие белорусского книгопечатания, резюмирует агентство.