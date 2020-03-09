Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве. Об этом сообщил понедельник оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в РФ.

Все три - у граждан РФ, побывавших за последние две недели в Италии. "Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в понедельник. В штабе отметили, что результаты заражения подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали в России. Ведется работа по помещению этих людей под меднаблюдение, проводится их обследование.

Общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России, таким образом, за минувшие сутки выросло с 17 до 20, уточнили в штабе, а в Москве - до 9.