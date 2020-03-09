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09.03.2020 21:43
Рубрика: В мире

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Текст: Юрий Когалов

Анкара запросила у Североатлантического альянса дополнительную помощь для защиты турецко-сирийской границы и решения гуманитарных и миграционных вопросов в САР. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг уже дал понять, что блок ограничится той поддержкой, которая уже оказывается.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Граница Сирии и Турции - это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии - это угроза нашему региону и всей Европе как в сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может позволить себе роскоши оставаться безразличной к трагедии в Сирии", - цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, находящегося сегодня с визитом в Брюсселе, агентство ТАСС. По его словам, Турция - единственная из стран НАТО, которая боролась в Сирии с террористами "на земле". Страна также приняла 3,7 миллиона беженцев. "Мы ожидаем конкретных мер поддержки от всех наших союзников за то бремя, которое мы несем", - заявил Эрдоган на встрече со Столтенбергом.

В ответ генсек НАТО заявил, что альянс "продолжит оказывать Турции поддержку в рамках ряда оборонных мер, включая противоракетные системы для защиты Турции от угроз со стороны Сирии", а также за счет расширения нашего морского и воздушного присутствия. По его словам, НАТО инвестировала свыше 5 миллиардов долларов в объекты военной инфраструктуры в Турции. Однако расширять помощь пока не планируется.

Как отметил Столтенберг, Анкара должна сыграть свою роль в урегулировании ситуации с мигрантами, найти вместе с Брюсселем выход из кризиса.

В мире Ближний Восток Турция Международные организации НАТО Ситуация в Сирии Турецко-сирийский конфликт

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