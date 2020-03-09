У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов американского штата Калифорния. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на геологическую служба США.

По ее данным, жители прибрежных районов ощутили подземные толчки около 8 вечера по местному времени. К разрушениям и жертвам землетрясение не привело. Предупреждение о цунами также не выдавалось. Эпицентр находился в 100-110 километрах к западу от побережья на глубине 2,2 километра.

Это было одно из самых сильных землетрясений за последнее время, обычно магнитуда подземных толчков не превышают 3,0.