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09.03.2020 01:15
Рубрика: Спорт

УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций отменило предматчевые рукопожатия в турнирах под эгидой УЕФА. Причина такого решения - распространение коронавируса в Европе.

"В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) перед матчами турниров УЕФА не будут проводиться традиционные рукопожатия. Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Сколько продлится такой запрет, пока не сообщается. Очевидно, что новый коронавирус распространяется в Европе и грозит проведению различных турниров и соревнований, как под эгидой ФИФА и УЕФА, так и на уровне чемпионатов страны.

Недаром в Италии часть матчей были перенесены с марта на май, а остальные проводятся без зрителей. Аналогичное решение было принято и во время недавнего матча Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем", который состоялся в Милане. Этот город располагается на севере страны и именно там коронавирус был диагностирован у большого количества людей.

Изначально это заболевание появилось в Китае, но сейчас за пределами Поднебесной, по данным ВОЗ, заразились 24,7 тысячи человек, почти 500 - скончались.

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