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09.03.2020 08:00
Рубрика: Общество

В "Фобосе" назвали температурный коридор лета 2020 года

Текст: Ольга Игнатова
Все долгосрочные расчеты показывают, что температура предстоящим летом в России на европейской территории будет очень комфортной, рассказал "Российской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Синоптик подчеркнул, что новейшую технологию долгосрочных прогнозов он уже использовал в конце августа прошлого года, когда рассчитывал прогноз на зиму. "За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось. Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон", - уточнил Тишковец.

Фото: iStock
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По его словам, общий фон и в июне, и в июле, и в августе будет на большей части европейской России в целом на один-два градуса теплее многолетних значений. "Средняя температура для Русской равнины - это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов, это уже стресс для организма", - добавляет синоптик.

Он отмечает, что жители центра уже давно не видели нормального лета - без экстремальной жары, без экстремальных дождей, которые были в прошлом году. Предстоящее лето как раз должно напомнить, какая она - нормальная летняя погода.

Внутри названного температурного режима будут отклонения и в сторону понижения, и в сторону повышения температуры. "Не будет все время плюс 27. И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета", - подчеркнул Тишковец.

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