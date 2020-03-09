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09.03.2020 19:08
Рубрика: Власть

Защита для защитников

Предложение о наказании за уничтожение военных мемориалов внесено в Госдуму
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
Президент России Владимир Путин предложил ввести в Уголовном кодексе новую статью об ответственности за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества или воинской доблести. Согласно внесенному законопроекту, максимальный срок лишения свободы составит пять лет, а штраф - пять миллионов рублей.

Ответственность по новой статье наступит, если будут уничтожены либо повреждены памятники, расположенные как на территории России, так и за ее пределами. Документ касается также воинских захоронений, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Указанное преступление повлечет штраф до трех миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Альтернатива - принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости
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Более строгое наказание предполагается, если действовала группа лиц по предварительному сговору с применением насилия или угрозой его применения. Это будет караться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до пяти лет. В качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование уголовных дел о таких преступлениях предлагается возложить на Следственный комитет. Принятие закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отметили разработчики.

Правительство РФ законопроект поддерживает, о чем сообщает в прилагаемом отзыве. Верховный суд не имеет замечаний к инициативе, говорится также в сопроводительных материалах.

В настоящее время преступления в отношении воинских памятников чаще всего подпадают под статьи либо о вандализме, либо о надругательстве над местами захоронения умерших, что карается гораздо мягче. Штраф составляет до сорока тысяч рублей, в качестве альтернативы могут быть назначены арест на срок до трех месяцев, обязательные работы до 360 часов или исправительные - до года.

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