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Рубрика: В мире

В Индии коронавирус диагностировали у трехлетнего ребенка

В Индии коронавирус COVID-19 выявлен у трехлетнего ребенка, который вместе с родителями недавно побывал в Италии.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

Принимаемые меры по борьбе с распространением заболевания показали свою эффективность. Во всех аэропортах мира у прибывающих из неблагополучных стран пассажиров измеряют температуру тела. У прилетевшего из Италии малыша были признаки острого респираторного заболевания, в том числе жар. Поэтому его вместе с семьей отправили на карантин. Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса в крови ребенка, сообщает РИА Новости.

В мире Юго-Восточная Азия Индия В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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