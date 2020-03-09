В Индии коронавирус диагностировали у трехлетнего ребенка

В Индии коронавирус COVID-19 выявлен у трехлетнего ребенка, который вместе с родителями недавно побывал в Италии.

Принимаемые меры по борьбе с распространением заболевания показали свою эффективность. Во всех аэропортах мира у прибывающих из неблагополучных стран пассажиров измеряют температуру тела. У прилетевшего из Италии малыша были признаки острого респираторного заболевания, в том числе жар. Поэтому его вместе с семьей отправили на карантин. Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса в крови ребенка, сообщает РИА Новости.