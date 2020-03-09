В Иране из-за угрозы коронавируса освободили 70 тысяч заключенных

Власти Ирана освободили около 70 тысяч заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом, как передает агентство Tasnim, проинформировал председатель Верховного суда ИРИ Эбрахим Раиси.

По его словам, решения временно выпустить из тюрем заключенных принимали суды по всей стране. При этом особое внимание было уделено тем, кто уже страдает каким-либо заболеваниями, делающими людей более уязвимыми перед коронавирусом. Раиси также отметил, что дела, связанные с запасами предметов медицинского назначения, в судах рассматриваются вне очереди. Он призвал должностных лиц устранить недостатки в борьбе с коронавирусом и поддержать медицинский персонал - тех, "кто является солдатами на переднем крае" в борьбе с этой болезнью. По его словам, "чтобы справиться с коронавиурсом, необходимы решимость и единство нации".

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 100 тысяч человек.

В Иране первые случаи заражения были зарегистрированы в середине февраля, на сегодняшний день инфицированы 6,5 тысячи человек, 194 скончались от вызванных вирусом осложнений.