В России определят особый порядок тестирования и внедрения решений с использованием искусственного интеллекта и робототехники. Он должен обеспечить простой и быстрый выход разработок на рынок. Создание такой системы подразумевает проект концепции регулирования технологий ИИ и робототехники до 2024 года. Документ проходит согласование в экспертных рабочих группах. В июне его планируется внести в правительство, сообщили "Российской газете" в минэкономразвития.

Регулирование в этой сфере должно быть мягким, стимулирующим, позволять своевременно и эффективно внедрять разработки без избыточных административных процедур и без корректировки законодательства. Одновременно требуется обеспечить необходимый уровень безопасности и контролируемости со стороны государства, говорится в проекте концепции (есть у "РГ").

Как один из вариантов мер поддержки разработок документ предлагает введение ставки 0% НДС для реализации в России товаров (работ, услуг) на основе технологий ИИ и робототехники, входящих в специально утвержденный перечень.

Документ предусматривает, что основной целью систем искусственного интеллекта должно быть благополучие человека. Создателям роботов придется помнить о базовых этических нормах

Развитие технологий должно также основываться на базовых этических нормах, отмечают авторы проекта концепции. Во-первых, предусматривать приоритет благополучия человека (эта цель должна преобладать над другими целями разработки и применения систем искусственного интеллекта и робототехники). Во-вторых, запрет на причинение вреда людям. Следует ограничивать разработку, оборот и применение ИИ и роботов, способных по своей инициативе целенаправленно причинять вред человеку, уточняется в проекте.

ИИ уже сегодня обрабатывает персональные данные граждан, а в дальнейшем роль интеллектуальных систем станет еще более значимой. "Мы на пороге появления автономного транспорта, уже сейчас есть целые производственные цеха, которые работают без участия человека, - говорит Алексей Любимов, председатель совета директоров 3iTech. - Реальность выходит за рамки действующих правовых норм, поэтому требуется изменение законодательства". По его словам, отрасль нуждается и в системных мерах поддержки: институты развития действуют вразнобой, и рынок развивается стихийно, процент промышленных внедрений критически низкий. Нередко готовые к внедрению в реальном секторе разработки не получают финансирования, и компании закрываются.

Как рассказали "РГ" в минэкономразвития, на заседании тематической рабочей группы Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики фонда "Сколково" "Киберфизические системы" 5 марта концепция была в целом поддержана. Вместе с тем было принято решение доработать отдельные аспекты документа: уточнить механизмы реализации концепции, дополнить ее вопросами финансовой поддержки технологий искусственного интеллекта и робототехники. Доработанный документ будет рассмотрен на заседании рабочей группы, запланированном на 23 марта.