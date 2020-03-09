В школах появятся уроки предпринимательства, разработанные ведущими российскими компаниями. Правда, в рамках допобразования - кружков, факультативов, мастер-классов.

"Школьники должны получить знания и навыки, которые позволят им стать востребованными специалистами, адаптироваться к меняющимся условиям и предотвращать риски", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Так, Сбербанк предоставит методические разработки по развитию предпринимательских компетенций и финансовой грамотности у детей, созданные Благотворительным фондом "Вклад в будущее". Высокотехнологичный бизнес в формате игры предлагает ребятам реальные, суперинтересные задачи.

К примеру, только что завершился финал Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Искусственный интеллект". Школьники пытались предсказать расходы клиентов банка, основываясь на обезличенных, но реальных данных. Цель - сформировать персональные финансовые рекомендации. Победители получат 100 баллов к ЕГЭ, сертификаты и стажировку в банке.