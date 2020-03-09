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09.03.2020 20:40
Рубрика: В мире

Родню посадили за трон

Текст: Ольга Онежская
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)
В Саудовской Аравии арестовали троих высокопоставленных членов королевской семьи: родного младшего брата короля Сальмана, Ахмеда бен Абдель Азиз Аль Сауда, бывшего наследного принца и племянника Его Величества, Мухаммеда бен Наифа, а также бывшего главу военной разведки принца Наввафа бен Наифа. Как сообщили американские СМИ, одетые в черное сотрудники спецслужб в масках арестовали королевских особ прямо у них дома, после чего провели там обыски.

По данным газеты Wall Street Journal, поводом для задержаний могло стать дело о госизмене и попытке переворота. По тому же обвинению арестовали также некоторых сотрудников МВД и военных офицеров. Журналисты The New York Times считают, что за произошедшим стоит наследный принц Мухаммед бен Сальман, который таким образом якобы решил избавиться от возможных конкурентов, потенциально претендующих на трон. А по сообщениям агентства Associated Press, принцев заключили под стражу за отказ поддержать его как будущего правителя. Эр-Рияд же пока не делал заявлений ни об арестах, ни об их причинах.

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По мнению американских СМИ, спровоцировать задержания могло возможное ухудшение здоровья короля Сальмана. Напомним, что ему 84 года. И принц Ахмед, которому до изменения правил престолонаследия полагалось занять трон после брата, и принц Мухаммед бен Наиф, которого за тесные связи с американскими спецслужбами газета The New York Times называет "фаворитом США", всегда рассматривались как возможные соперники наследного принца в борьбе за трон. И теперь, по данным телеканала Al Jazeera, им грозит длительное заключение. "Эти задержания - признак нервозности наследного принца и его окружения, потому что они наверняка ожидают, что король скоро либо отречется от престола, либо умрет", - рассказал каналу Рами Хури, профессор Американского университета в Бейруте.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

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