В Судане совершено покушение на премьер-министра страны

Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Как передает Al Arabia, сегодня утром, когда глава правительства ехал на работу, на пути его кортежа сработало взрывное устройство, заложенное под одним из мостов.

В результате нападения Хамдук не пострадал, после инцидента чувствует он себя хорошо. В настоящее время он находится в безопасности.

Напомним, Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа 2019 года. Этому предшествовал военный переворот в стране и отстранение от власти президента Омара аль-Башира, управлявшего Суданом 30 лет.