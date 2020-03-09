В Ухане закрыли 11 временных госпиталей из 14

В Ухане, где в январе была отмечена вспышка коронавируса COVID-19, закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Большая часть заразившихся уже выздоровела, оставшиеся пациенты переведены в специализированные больницы.

Центральное телевидение КНР (CCTV) напоминает, что после начала эпидемии в центральном Китае ряд стадионов и выставочных центров были переделаны во временные госпитали. За прошедшие сутки из лечебных учреждений провинции Хубэй выписаны 1 422 человека (1 163 в Ухане).

Всего в том регионе заразились 67 тысяч 743 местных жителя. Из них 43 тысячи 433 пациента выздоровели.