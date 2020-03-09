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09.03.2020 10:19
Рубрика: В мире

Во Франции из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

Текст: Юрий Когалов
Власти Франции запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом, как передает BFM, сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

"На национальном уровне все собрания свыше тысячи участников теперь запрещены", - заявил глава ведомства. По его словам, префекты и министерства создадут списки мероприятий, которые не создадут угрозы для здоровья и будут разрешены. Речь идет не только о проведении манифестаций, но возможности пользоваться общественным транспортом.

Фото: AP Photo
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Ранее во Франции уже запретили все мероприятия на закрытых площадках с числом участников более пяти тысяч. В итоге были отменены или перенесены многие выставки, салоны и спортивные состязания.

Веран также отметил, что "пропорциональные и дифференцированные" меры изоляции (такие как закрытие школ и детских садов) дают положительный эффект для предотвращения распространения коронавируса. При этом он уточнил, что жесткие меры пока предприниматься не будут.

По словам министра, в ближайшее время будет увеличено количество платформ, позволяющих обратиться к врачу, не выходя из дома. До настоящего времени требовалось лично посетить доктора, прежде чем тот сможет удаленно консультировать пациента, теперь это требование отменено. "Таким образом, каждый пациент на своей территории сможет получить доступ к телемедицине при необходимости", - отметил Веран. Он также рассказал, что отметил ограничение на количество дополнительных рабочих часов для персонала больниц, чтобы "обеспечить непрерывность оказания медуслуг в исключительной ситуации".

Фото: Andrea Neri/NurPhoto via Getty Images
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Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в половине стран мира. Во Франции количество зараженных превысило 1,1 тысячи человек.

В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19

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