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09.03.2020 20:10
Рубрика: Общество

ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом числа зараженных стран, об этом заявил сегодня генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус на ежедневном брифинге, посвященном ситуации с COVID-19.

По официальным данным, на утро 9 марта количество зараженных стран достигло 99, включая Китай, а общее число подтвержденных случаев заражения вплотную приблизилось к 100 тысячам человек. Количество жертв достигло 3828 человек, выздоровевших - почти 62 тысячи.

Фото: Damien MEYER / AFP
В Германии появились первые жертвы коронавируса

В ВОЗ не уточняют официально, какое количество стран должно пострадать от вируса, чтобы официально была объявлена пандемия. Говорится лишь, что "пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах". В качестве примера приводится пандемия гриппа, которая может возникнуть, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, так как большинство людей не обладают иммунитетом. "Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных", - поясняется в материалах ВОЗ.

При этом глава ВОЗ отметил, что пандемия коронавируса будет "первой в истории, которую возможно контролировать". Об этом свидетельствует опыт Китая, который с помощью жесточайших мер сумел переломить ход эпидемии внутри страны. Отмечали в ВОЗ также успешно работающие противоэпидемические меры, предпринятые Россией.

Интересен также опыт Германии. В этой стране на сегодняшний день известно о 1112 случаях заболевания и трех летальных исходах среди немецких граждан, причем один - вне страны, в Египте. Обширная система тестирования предполагаемых вирусоносителей положительно влияет на заболеваемость, - отметил директор Института вирусологии госпиталя Шарите Кристиан Дростен. Впрочем, он также не исключил и элемент случайности, благодаря которому летальность в Германии остается низкой.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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