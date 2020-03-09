ВОЗ назвала бесполезные способы лечения коронавируса





Правда ли, что электросушилки для рук позволяют уничтожить COVID-19?

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус COVID-19. Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.

Можно ли повторно использовать маски типа N95 (речь идет о плотных масках, выполненных в форме респираторов? Можно ли их стирать или стерилизовать антисептиками для рук?

Нет. Повторное использование лицевых масок, включая медицинские маски плиссированные (плоские) и маски N95, не допускается. Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным новым коронавирусом или другой респираторной инфекцией, лицевую поверхность маски следует считать инфицированной. После использования маску необходимо снять, не прикасаясь к ее передней части, и утилизировать. После снятия маски следует обработать руки антисептиком на спиртовой основе или вымыть их водой с мылом.

Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить новый коронавирус?

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи.

Правда ли, что обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус?

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.

Для защиты от новой коронавирусной инфекции существует ряд профилактических мер. Одна из главных рекомендаций - необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Безопасно ли получать письма или посылки из Китая?

Да, безопасно. Получая посылки из Китая, вы не рискуете заразиться новым коронавирусом. Проведенные исследования показали, что коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на предметах, таких как конверты или почтовые посылки.

Можно ли заразиться новым коронавирусом от домашних животных?

В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные, например, собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса. Тем не менее после контакта с домашними животными рекомендуется мыть руки водой с мылом. Это защитит вас от ряда распространенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла, которыми человек может заразиться от домашних животных.

Защищают ли от нового коронавируса вакцины против пневмонии?

Вакцины против пневмонии (например, пневмококковая вакцина или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина)) не защищают от нового коронавируса.

Этот вирус принципиально отличается от всех остальных, для него требуется специальная вакцина. В настоящее время ученые пытаются разработать вакцину против вируса COVID-19, ВОЗ оказывает им помощь.

Несмотря на то, что эти вакцины неэффективны против нового коронавируса, вакцинация против других респираторных заболеваний по-прежнему настоятельно рекомендуется.

Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом?

Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защититься от новой коронавирусной инфекции, нет.

По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом?

Чеснок - полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Защищает ли натирание кожи кунжутным маслом от заражения новым коронавирусом?

Нет. Кунжутное масло не убивает новый коронавирус. Уничтожить его можно при обработке поверхностей некоторыми химическими дезинфицирующими веществами. К примерам таких веществ относятся хлорная известь/дезинфицирующие средства на основе хлора, эфирные растворители, 75% спирт, надуксусная кислота и хлороформ.

Однако натирать ими тело или кожу в области носа (и рта) едва ли поможет в борьбе с вирусом. Обрабатывать кожу этими химическими веществами может быть даже опасно для здоровья, можно получить ожог кожи и дыхательных путей.

Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди? Или молодежь тоже восприимчива к этой инфекции?

Заразиться новым коронавирусом могут представители всех возрастных категорий. Как представляется, пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.

ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например, посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.

Новый коронавирус - это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

При этом пациентам, госпитализированным с инфекцией CJVID-2019, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Существуют ли лекарственные средства, предназначенные для профилактики или лечения новой коронавирусной инфекции?

На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом нет.

Инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия. В настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств против нового коронавируса, им предстоит пройти клинические испытания. ВОЗ совместно с рядом партнеров оказывает помощь в целях ускорения работы по созданию новых лекарственных средств.