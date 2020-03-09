"Зенит" не сумел обыграть дома "Уфу"

Лидер Премьер-лиги "Зенит" в матче 21-го тура с "Уфой" неожиданно потерял очки. Встреча закончилась вничью 0:0.

По ходу игры питерская команда создала достаточно моментов для взятия ворот. В концовке отличные шансы были у Александра Ерохина и Артема Дзюбы. Однако Ерохин не попал в пустые ворота, а Дзюба, выйдя один на один с Александром Беленовым, пробил в голкипера уфимцев.

Потеряв очки, "Зенит" подпустил к себе еще ближе "Краснодар", победивший чуть ранее в гостях московский "Спартак" (1:0). Отрыв питерского клуба от "быков" составляет теперь шесть очков - 47 против 41. Что касается "Уфы", то команда Вадима Евсеева с 26-ю очками идет на восьмом месте.