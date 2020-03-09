Женщины-медработники внесли большой вклад в прогресс КНР в области прав человека

8 марта в мире в очередной раз широко отметили Международный женский день. Глава совета директоров международной женской организации International Women Associates Нила Байяс оценила героический труд медработников-женщин, борющихся на первом фронте противостояния эпидемии в Китае, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

"В Китае женщины-врачи и рядовые медсестры посвятили себя невероятно сложному и опасному делу. Спасая больных, часто подвергая при этом огромной опасности своё здоровье и жизни, сегодня они играют ключевую роль в борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Их героический вклад будет вписан в исторические летописи и передаваться из поколения в поколение", - сказала Байяс.

28 февраля 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации на улицы Нью-Йорка на митинг вышли несколько тысяч женщин и стали требовать равноправия с мужчинами - одинаковую оплату труда и избирательное право. На следующий год власти США объявили последнее воскресенье февраля национальным женским днем. С марта 1975 года Международный женский день начал отмечаться в ООН.

Согласно неполной статистике, с момента вспышки коронавирусной эпидемии COVID-19 в борьбе с ней в самом эпицентре, в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, участвует несколько сотен тысяч медработников-женщин. Из более чем 40 тысяч медработников, прибывших в провинцию для оказания помощи из других районов страны, более 60% - это женщины.

Равноправие мужчин и женщин является основной государственной политикой КНР. В 1995 году в Пекине, на IV "Всемирной конференции по положению женщин" были приняты Пекинская декларация и программа действий, поставлены стратегические цели и определены политические рамки, направленные на содействие реализации принципа равенства полов и защите прав и интересов женщин. В 2015 году, выступая на Всемирном конгрессе женщин в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин изложил китайскую позицию и инициативу, направленную на содействие реализации равенства полов и всестороннего женского развития, что придало стимул развитию глобального дела женщин.

По случаю Международного женского дня в этом году Си Цзиньпин поздравил с праздником китайских тружениц, находящихся на передовой и на различных фронтах предотвращения эпидемии и борьбы с ней по всей стране. Выразил им слова поддержки, сочувствия и понимания, высоко оценив то, что они своими действиями вносят важный вклад в противоэпидемическую борьбу. Это отражает последовательную заботу, внимание и уважение к женщинам со стороны правящей партии и правительства Китая.

Тема нынешнего Международного женского дня: "Я - поколение равенства: реализация прав женщин". Выступая на мероприятии ООН, посвященном Международному женскому дню, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул: "Лишь в том случае, когда женины могут в равной степени участвовать в общественном разделении труда, мы сможем воспользоваться их мудростью, опытом и дальновидностью".

За последние 70 с лишним лет с момента образования Китайской Народной Республики появились многие выдающиеся женщины, которые добились огромных результатов и успехов в различных сферах. Улучшение статуса и защита прав женщин сделали их важной силой в содействии социальному развитию и прогрессу Китая, а также свидетельствует о прогрессе в области защиты прав человека в КНР.

Недавно в рамках 43-ей сессии Совета ООН по правам человека в Женеве был проведен симпозиум высокого уровня, посвященный 25-й годовщине Пекинской декларации и Платформы действий, которые были приняты на IV "Всемирной конференции по положению женщин". Представители КНР отметили, что Китай непрерывно добивается новых успехов по делам и вопросам женщин, и что гендерное равенство в разных областях вышло на новый уровень.

Помимо этого, Китай предпринял реальные действия, чтобы способствовать продвижению развития и прогресса женщин всего мира. В 2015 году руководитель Китая на глобальном саммите женщин заявил о том, что в ближайшее 5 лет Китай поможет развивающимся странам реализовать 100 проектов здравоохранения "По охране здоровья женщин и детей" и 100 образовательных проектов под общим названием "Веселая школа", и также собирается пригласить 30 тысяч женщин из развивающихся стран в Китай на обучение, и способствовать обучению 100 тысяч женщин технических и прикладных профессий в данных странах.

Благодаря китайской инициативе интеграционного развития "Один пояс и один путь" в развивающихся странах у женщин появилась возможность улучшить свое положение. Как отмечается в репортаже ВВС под заголовком "Эффект пульсации капитала в Китае способствует улучшению положения африканских женщин", китайские инвестиции привели к тому, что трудоустройство женщин в Эфиопии значительно улучшилось, они получили большую независимость и пространство для развития.

Сегодня из-за политических, экономических и культурно-религиозных факторов во многих регионах мира по-прежнему существует неравенство женщин и мужчин по правам, возможностям развития и распределению ресурсов. В связи с этим перед нами стоит тяжелая задача для реализации равенства полов и развития женщин. Требуется совместные усилия всего международного сообщества для достижения целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, поскольку история уже давно доказала: без освобождения и прогресса женщин не будет и освобождения и прогресса человечества.