Неизвестный устроил стрельбу на территории мечети в Париже

Один человек пострадал в результате стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Инцидент произошел в 8 вечера по местному времени. Вооруженный мужчина, лицо которого скрывал шлем, вошел во внутренний двор мечети и открыл огонь по находившимся там людям.

Один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Злоумышленник скрылся с места преступления на скутере, сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV. В правоохранительных органах уже озвучили предварительную причину случившегося - сведение счетов. Начато расследование. Подозреваемый в совершении данного преступления пока не найден.