О взаимодействии с медиками для получения информации о потенциальных оруженосцах в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

По его словам, анализ случаев применения оружия нередко указывает на наличие следующей проблемы. "После прохождения медкомиссии владелец оружия на пять лет фактически выпадает из зоны контроля по медицинским показателям. Обязанность медучреждений информировать Росгвардию об изменении статуса владельца оружия в связи с получением им какого-либо заболевания не установлена. А за пять лет, сами понимаете, может произойти все что угодно. Те же проблемы, кстати, у Госавтоинспекции сегодня. Так вот нам удалось на данном этапе найти с Минздравом России взаимоприемлемое решение", - рассказал директор Росгвардии.

"Уже разработан и проходит согласование законопроект, направленный на совершенствование системы медицинского освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение, в котором предусматривается механизм межведомственного электронного взаимодействия Минздрава России и Росгвардии. При этом сведения о медицинских заключениях будут направляться в ведомство Минздравом России, что избавит граждан от обязанности лично представлять медицинские заключения в наши территориальные органы", - пояснил генерал Золотов.

При этом совершенствование законодательства, признает главный росгвардеец России, не отменяет необходимости каждодневной профилактической работы с владельцами оружия, которых, по его словам, почти четыре миллиона. "В их пользовании более 6,6 миллиона единиц оружия. Мы работаем над повышением правовой культуры владельцев оружия, которые, к сожалению, пока не всегда осознают ответственность, связанную с владением этого предмета повышенной опасности. В прошлом году за различные нарушения к административной ответственности привлечено 250 тысяч владельцев. Из оборота изъято около 180 тысяч единиц гражданского оружия", - рассказал глава Росгвардии.

Результатом принимаемых профилактических мер по итогам прошлого года стало снижение на 9% количества владельцев оружия, нарушивших установленные законом сроки продления разрешительных документов, а также количества утраченного и похищенного гражданского оружия.

Полностью интервью директора Росгвардии Виктора Золотова читайте в номере "РГ" за 10.03.2020.