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10.03.2020 19:26
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" согласился возвращать деньги за билеты в Италию и Израиль

Текст: Евгений Гайва

Компания "Аэрофлот" будет возвращать пассажирам полную стоимость авиабилетов в Италию и Израиль при оформлении вынужденного возврата, сообщили в авиакомпании.

Авиаперевозчик также предложил пассажирам поменять дату вылета на любую другую до 31 декабря этого года.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет (в том числе после однократного переоформления)", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Пассажирам, которые приобрели билет в города Германии, Испании и Франции, компания предоставила возможность без штрафа изменить маршрут и даты поездки.

Аннуляция мест должна быть произведена не позднее чем за 40 мин до вылета рейса по первому неиспользованному билету, уточнили в компании.

Как стало известно, "Аэрофлот" также планирует сократить количество рейсов в Израиль с 35 до 14 в неделю.

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