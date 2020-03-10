"Аэрофлот" согласился возвращать деньги за билеты в Италию и Израиль

Компания "Аэрофлот" будет возвращать пассажирам полную стоимость авиабилетов в Италию и Израиль при оформлении вынужденного возврата, сообщили в авиакомпании.

Авиаперевозчик также предложил пассажирам поменять дату вылета на любую другую до 31 декабря этого года.

"Пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет (в том числе после однократного переоформления)", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Пассажирам, которые приобрели билет в города Германии, Испании и Франции, компания предоставила возможность без штрафа изменить маршрут и даты поездки.

Аннуляция мест должна быть произведена не позднее чем за 40 мин до вылета рейса по первому неиспользованному билету, уточнили в компании.

Как стало известно, "Аэрофлот" также планирует сократить количество рейсов в Израиль с 35 до 14 в неделю.