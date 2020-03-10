Александр Юрчик освобожден от должности замминистра транспорта РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Юрчик занимал пост замминистра ведомства с декабря 2017 года, курировал авиацию.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько был назначен первым заместителем министра транспорта. Одновременно постановлением правительства должности руководителя Росавиации и первого замминистра транспорта объединили.