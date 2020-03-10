Александр Волков: О глобальном наследии не думаю. Сейчас все быстро забывается

Лучший российский боец смешанных единоборств по версии UFC в тяжелом весе Александр Волков наконец-то узнал своего следующего соперника. 21 июня россиянин по прозвищу Драго подерется с третьим номером рейтинга Кертисом Блэйдсом.

В нашей стране Волков пока не так известен, как тот же Хабиб Нурмагомедов, но от того не менее интересен. Вообще Александр не самый типичный представитель ММА. Бойцов с такой интеллигентной внешностью и высшим образованием в октагоне еще поискать. Притом что Александр закончил не что-нибудь, а МГТУ имени Баумана. Как так вышло, Волков рассказал в интервью "РГ".

В Таиланд - за ударной техникой

UFC время не могла подобрать вам соперника. Морально тяжело было поддерживать форму в таком состоянии неопределенности?

Александр Волков: Не тяжело. Мне нравится тренировочный процесс, я люблю развиваться, люблю изучать что-то новое. Поэтому занимаюсь любимым делом каждый день. Это обеспечивает мне не только хорошую форму, но и постоянный рост. Так что психологически я в порядке.

Вы месяц тренировались в Таиланде. С чем связан выбор именно этой страны?

Александр Волков: В Таиланде хорошая погода, вкусная еда, там море. Но помимо всех перечисленных моментов, там очень хорошая школа тайского бокса, которая отличается от нашей, американской или любой другой. Другая ударная техника, которой интересно поучиться. Интересно поработать с местными, которые занимаются там всю жизнь, тренируют удары локтями, коленями. В принципе, за этими вещами мы и ехали. По сути, каждый день были по две тренировки тайского бокса. Было большое количество силовых тренировок. Плюс немного борцовской техники, просто чтобы не забыть.

Судя по вашим постам в инстаграме, вы были не слишком рады возвращению в Москву…

Александр Волков: (улыбается) Конечно, по-человечески хотелось бы еще погреться на солнце в Таиланде, но надо понимать, что этапы подготовки состоят из определенных циклов. Я не могу тренировать тайский бокс два-три месяца. Это слишком много для ударной техники. Мне необходимо поддерживать борцовские навыки, делать силовую работу, что там непросто. В Москве перешли к другому циклу, к другой работе.

Можете описать свой тренировочный график на сегодняшний день?

Александр Волков: Сейчас делаю две тренировки в день. Тренировки разнообразные. Как ударная работа, как борцовская, спарринговая, так и работа над выносливостью с отягощениями, без отягощений. Вариаций очень много. Описать полностью тренировочный план в одном интервью было бы сложно. Это большая работа. Тренировки профессионала - это не просто прийти, побить по мешку и уйти. Это комплексный подход с определенными упражнениями и пониманием, зачем эти упражнения делаются.

Хабиб будет фаворитом

Вы комментировали на Первом канале бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. На следующем поединке Хабиба с Тони Фергюсоном поработать еще предлагали?

Александр Волков: Пока нет. Если предложат, возможно, не будет вариантов, чтобы отказаться (смеется). Вообще я всегда откликаюсь на подобные вещи, если это согласуется с тренировочным режимом, потому что тренировки в приоритете. Поединок Хабиба с Фергюсоном будет интересным. Это первый бой UFC, где встретятся два спортсмена, не проигрывавшие по 12 поединков подряд. Фергюсон обладает оригинальной техникой, отличающейся от техники бойцов, с которыми Хабиб встречался раньше. Интересно, как Хабиб будет противостоять этой технике, какие ключи он найдет, что будет делать. И что нового покажет в этом бою Фергюсон. На мой взгляд, все-таки Хабиб - фаворит. Работа, которую он проводит в октагоне, будет сделана и здесь. И в последнем раунде у Фергюсона уже не будет козырей, чтобы противостоять тому напору, прессингу, которые может предложить Нурмагомедов.

По вашему мнению, если сравнить исходные ожидания бой Хабиб - Фергюсон интереснее, чем бой Хабиб - Порье?

Александр Волков: В любом случае, когда бойцы побеждают, каждый последующий бой автоматически становится интересней, чем предыдущий. Касательно оппозиции, насколько Фергюсон сильнее Порье, они разные соперники. Но важно не забывать, что Фергюсон не проигрывал 12 боев. В этом плане на бумаге он выглядит более опасным. Тем не менее, поединок с Порье был тоже интересным. Очень интересная была история перед тем боем. По ходу самого поединка были острые ситуации, которые Порье сумел создать для Хабиба.

Федор еще в форме

В конце декабря очередной бой провел Федор Емельяненко. Вас не удивляет, что ему постоянно предрекают окончание карьеры, а он продолжает и продолжает?

Александр Волков: Мне кажется, так рассуждать о других бойцах, о ветеранах несколько пошло. Лично я его никуда не провожал. Проводить его могут, его собственное мнение, его команда и его семья. Если он сам готов продолжать драться, находится в хорошей форме - то это полностью его выбор, выступать или не выступать. Пока внимание к нему приковано, пока люди будут вставать утром, чтобы не пропустить его бои, пока организаторы будут устраивать ему хорошие поединки, Федор будет актуален вне зависимости от того, побеждает он или нет. Емельяненко показывает хорошие поединки, отличную технику. Каждый раз его поединки непредсказуемые, с элементом драмы. Кажется, что все на грани, но Федор зачастую одерживает красивые победы. Вообще сейчас много бойцов возраста Федора, которые продолжают выступать на высоком уровне. Так что не вижу никаких проблем. Все зависит от желания самого человека. Как по мне, так он находится в достаточно хорошей форме. В сложные моменты в поединках он проявлял себя в основном хорошо. Было бы даже интересно посмотреть его реванш с Бейдером, если такой возможен.

Когда-то на заре своей карьеры в 2009 году вы спарринговали с Федором. Можете вспомнить, как это было?

Александр Волков: Получилось так, что я начал карьеру в команде Федора Емельяненко. Попал на сборы по приглашению его тренера. И вот два-три спарринга провел с ним. Но тогда я был простой спортсмен, не было ко мне какого-то сверхвнимания в плане индивидуальных тренировок и всего такого. Просто занимался в общей массе ребят, которые пробивались к вершине.

О глобальном наследии не думаю, потому что в наше время все очень быстро забывается

Какие впечатления остались от спарринга с великим?

Александр Волков: Федор для меня в какой-то степени был недосягаемым авторитетом, и отношение к нему было соответствующее. Не хотелось сделать ничего такого, что ему могло бы не понравиться. Я имею в виду в общении, в тренировочном процессе. На его мнение все ориентировались, и я в том числе. Его слово в каких-то моментах было последним. Наверно это мне запомнилось больше всего.

Какие у вас с ним отношения сейчас?

Александр Волков: Мы знакомы лично. Но сказать, что мы дружим и общаемся, такого нет. Если на каких-то мероприятиях видимся, можем поздороваться, перекинуться парой фраз. Не более того. Связь не поддерживаем. Точнее, скорее я не поддерживаю, потому что инициатива должна была бы исходить от меня, если бы в этом была такая необходимость. Но, думаю, у Федора итак хватает людей, которые хотят с ним пообщаться.

Сами не задумывались, до скольких лет могли бы драться?

Александр Волков: Откуда я могу знать, как буду ощущать себя в 35 или 40 лет. Эти вещи зависят от жизненного момента. Но могу сказать, что чем дольше ты этим занимаешься, тем сложнее бросить. Пока ты молодой, перейти под другое дело значительно проще, чем, когда ты находишься в индустрии 15-20 лет. Это затягивает, это увлекает. Это уже некая зона комфорта, где ты все знаешь, все понимаешь. Ответ на вопрос: буду драться столько, сколько смогу.

Интеллигент в октагоне

Бойцы ММА часто говорят о наследии. Какое наследие хотели бы оставить вы?

Александр Волков: Мое главное наследие - моя семья, мой сын и вообще дети, которые у меня еще могут появиться. О глобальном наследии я не думаю, потому что в наше время все очень быстро забывается. Бойцы, которые еще вчера были легендарными, сегодня такими для многих уже не являются. Поэтому искать славы или наследия в поддержке фанатов - не очень благодарное дело в тот период, в который мы живем. Лет десять назад это было, в принципе, актуально. Тогда люди во многом выступали за идею. Чтобы прославиться. Сейчас это сложно сделать, просто выступая, выигрывая бои и завоевывая пояса. Обязательно к этому нужно добавлять элементы шоу, действия на публику, разговоров и так далее. Быть просто бойцом в наше время не совсем модно.

Хабиб, к примеру, постоянно говорит, что для него важнее спортивная часть ММА. А на каком месте шоу для вас?

Александр Волков: Нужно понимать, что во многом от того, насколько ты популярен будет зависеть то, сколько ты будешь получать денег от рекламы. От этого зависит твой доход. Отказываясь от шоу, осознанно или нет, боец может лишить себя заработка. Бойцов, так сказать, ветеранов прошлого, которые заработали большие деньги, не занимаясь треш-током, их все меньше и меньше. Все больше привлекают внимание люди, которые выставляют напоказ свою жизнь, вступают в какие-то конфликты, комментируют спорные ситуации, делают громкие заявления. Они приобретают широкую популярность, за этим следует большее желание поставить их на бои, появляются спонсоры. Отделить умение делать шоу от спортивной составляющей нельзя. Хочешь быть просто спортсменом, выступай на любительских соревнованиях. Если же ты в этой индустрии, ты уже являешься частью шоу. Вопрос в том, насколько ты будешь играть по этим правилам. Тот же Хабиб тоже делает шоу. Он начинал с того, что эпатировал публику надписями на футболках, папахи те же. Это все образы, а образ является частью шоу. С другой стороны, если будешь веем проигрывать, то, какое бы шоу ты не делал, станешь никому неинтересным.

Очевидно, что кому-то это нравится. А вас не тяготит быть частью шоу?

Александр Волков: Я отношусь к этому с пониманием. Понимаю игру. Мне интересно за этим наблюдать, интересно смотреть, как ведут себя мои оппоненты. Но сам я в эту историю с головой не ухожу. Я есть тот, кто я есть. Я не делаю что-то из-под палки. Мое поведение такое, какое оно есть. У меня есть болельщики. Очень много людей размышляют так же как я. Многие, не интересуясь единоборствами, просто посмотрят на интеллигентного парня, который тоже дерется, такого же, как они, и будут следить за его карьерой. Да, иногда нужно делать громкие заявления, нужно ответить кому-то, но большого смысла я в этом не вижу.

В Бауманке научился размышлять

Вы закончили Бауманку по кафедре динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов. Выпустились в 2011 году, как раз, когда набирала ход ваша карьера в MMA. Учились по-настоящему или как типичный спортсмен?

Александр Волков: Не знаю, как это происходит сейчас, но в наше время дополнительная деятельность помимо институтской только усугубляла к тебе отношение преподавателей. Все они советской закалки, инженеры с мнением, что, мол, если тебе хватает времени на что-то еще, то нужно тратить еще больше времени на учебу. Мало, кто из преподавателей знал, что я выступаю, а если, кто и догадывался, это все усложняло. Спрашивали доскональней, чтобы не проскочил на удаче. Так что учился на общих основаниях.

Как вы успевали и учиться, и спортом профессионально заниматься?

Александр Волков: Самое сложное во всем этом, соблюдать режим спортивного питания. Студенческая столовая предлагала только кофе и булочки, а нужно есть мясо, нужно поддерживать в себе энергию и силы, чтобы хватило времени потренироваться утром, поучиться, написать курсовую и диплом. Сложно сказать, как я все успевал, сам сейчас удивляюсь. Имелось большое желание заниматься единоборствами, но, в то же время, нужно было закончить вуз. В моем тогдашнем понимании, других вариантов стать полноценным членом общества, у меня не было. При этом выступления уже давали заработок. Можно сказать, смешанные единоборства были мои подработкой.

Как выбирали специальность?

Александр Волков: Это очень интересная специальность. По сути, баллистика. Ты рассчитываешь траекторию летательного аппарата, запущенного в космос. Я же учился в физико-математическом классе лицея 1525. Был факультатив, где мы делали научные проекты, с которыми выступали на различных конференциях. На одной из них выдающиеся работы отмечались, что позволяло их авторам поступить в вуз с облегченными экзаменами. Я тоже там участвовал. Мою работу отобрали по специальности динамика, поэтому у меня, по сути, уже не было выбора, куда поступать.

Какие оценки в дипломе?

Александр Волков: В основном четверки. Троек две-три. И несколько пятерок.

Знание в голове еще держатся?

Александр Волков: Специалист теряет актуальность через год в отсутствии освежения знаний. Да и наука не стоит на месте, знания обновляются. Просто вернуться и ворваться в инженерную науку, было бы нереально. Но, тем не менее, отложилось многое, связанное с пониманием принципов тех или иных вещей. С умением размышлять, находить выходы из каких-то ситуаций.

Последний вопрос. Как все-таки ваша семья относится к вашему роду занятий? Супруга бои смотрит?

Александр Волков: На самом деле, моя семья не знает, что я выступаю, думает, что я инженер. Надеюсь, моя супруга не прочитает это интервью. А то еще не дай Бог запретит драться (смеется). На самом деле, я не знаю, как всерьез ответить. Конечно, та же супруга смотрит, переживает. Но эти ощущения испытывают не только моя семья. Я тоже переживаю, когда мои знакомые выходят в октагон. Это нормальные человеческие чувства. Все понимают, что у меня такая работа, просто со своими издержками.