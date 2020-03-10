Аналитики выяснили, что мешает пожилым людям вести активную жизнь

По данным Росстата, в России проживает более 30 миллионов людей старше 60 лет. При этом каждый четвертый пожилой человек живет один. Основные барьеры, мешающие одиноким пожилым россиянам вести активный образ жизни, - проблемы со здоровьем и отсутствие денег. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в январе этого года (есть в "РГ").

Так, у 27% респондентов есть один или несколько близких родственников старше 60 лет, проживающих в одиночестве.

Каждый второй пожилой человек, ведущий хозяйство в одиночку, не может обеспечить себя самостоятельно. Почти половине (45%) в том или ином виде помогают родственники. А сами о себе могут позаботиться в финансовом плане только 53% пожилых людей.

Что касается активности, то большинству (64%) сохранять ее мешают в первую очередь проблемы со здоровьем. Среди иных причин - недостаток денег (27%), депрессия и упадок сил (16%), отсутствие желания (10%). Еще 9% пожилых граждан просто некуда пойти - в местах их проживания нет условий для активного образа жизни.

Среди тех, кто охраняет активность, 68% продолжают встречаться с друзьями и сверстниками, 49% работают на дачном участке, 47% помогают в уходе за другими членами семьи. А вот путешествуют 13% пожилых россиян.