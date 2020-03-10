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10.03.2020 17:21
Рубрика: Общество

Антропологи: Homo erectus оказался более развитым, чем считалось

Текст: Денис Передельский
Фото: Michael Rogers / Southern Connecticut State University Фото: Michael Rogers / Southern Connecticut State University
Фото: Michael Rogers / Southern Connecticut State University

Палеоантропологи провели анализ каменных орудий возрастом до 1,6 миллиона лет, которые были найдены на территории Эфиопии, и пришли к выводу, что представители вымершего вида гоминидов Homo erectus были куда изобретательнее, чем считалось раньше.

Как сообщает Science News, до сих пор ученые полагали, что представители вида Homo erectus не отличались выдумкой, а свои каменные орудия изготавливали по одному "шаблону". Однако новое исследование доказывает, что это не так.

Международная команда палеоантропологов во главе с исследователями из Национального исследовательского центра эволюции человека в Бургосе (Испания) провела детальный анализ древнейших каменных орудий, недавно найденных в Эфиопии на двух стоянках гоминида вида Homo erectus braincase. Их возраст варьируется от 1,2 до 1,6 миллиона лет.

Фото: University of California, Santa Barbara
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Некоторые из этих инструментов имеют только один заостренный край, что типично для Homo erectus. Однако ученые впервые нашли и обоюдоострые орудия такого возраста. По мнению исследователей, это доказывает, что древние гоминиды были способны изготавливать не только простые, но и более сложные инструменты.

Кстати, стоянки отстоят друг от друга на расстоянии около шести километров. На одной из них был раскопан грушевидный каменный топор, заостренный с обеих сторон. Он был создан около 1,26 миллиона лет назад. Возраст другого подобного изделия составляет 1,5-1,6 миллиона лет.

По мнению ученых, изготовление таких орудий требовало значительных навыков и планирования, а не только лишь примитивных движений. Кроме того, значение имеет длительный промежуток времени, который разделяет два похожих артефакта.

Он указывает на то, что представители Homo erectus на протяжении сотен тысяч лет изготавливали сложные инструменты, ориентируясь при этом на "текущую задачу" или на свойства породы, которая была под рукой.

Рядом с обоюдоострыми топорами были обнаружены фрагменты окаменелых черепов Homo erectus - взрослых женщины и мужчины. Ученые отмечают, что окаменелости гоминидов и каменные орудия редко встречаются вместе. В данном случае это решило задачу идентификации авторов артефактов.

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