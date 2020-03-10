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10.03.2020 19:21
Рубрика: Экономика

Аварийность на производствах снизилась на 60% за десять лет

Текст: Сергей Тихонов
За десять лет - с 2010 по 2019 годы - аварийность на производствах снизилась на 60%, а количество смертельных случаев снизилось на 63%. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Ростехнадзора.

Вице-премьер отметил, что "наблюдается устойчивая положительная тенденция, показатели ежегодно улучшаются и в 2019 году по большинству направлений достигли исторических минимумов".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Говоря о задачах, Борисов подчеркнул, что в одном из основных направлений работы - цифровизации экономики, ведомству будет проще, чем многим другим федеральным органам, поскольку Ростехнадзор занимается цифровыми решениями уже несколько лет. Также вице-премьер в числе важнейших задач на 2020 год указал завершение реформы контрольно-надзорной деятельности (отмену к январю 2021 года устаревших или дублирующих друг друга нормативных актов).

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что в 2019 году по отношению к 2018 году показатели аварийности снизились на 14,9%, а количество смертельных случаев - на 2,8%. Причем в сфере надзора за объектами атомной энергетики в прошлом году не было зарегистрировано ни одной аварии, а выбросы в окружающую среду были ниже допустимых уровней.

Не было зафиксировано аварий и на гидротехнических объектах. Всего по объектам энергетики в 2019 году количество аварий снизилось на 31%, а число погибших на 2,4%.

Отдельно Алешин остановился на проблеме существования в России многочисленных бесхозных гидротехнических сооружений, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей. Он уточнил, что после масштабной трагедии, связанной с наводнением в Иркутской области в прошлом году, Ростехнадзор совместно с Ространснадзором и властями области провели инвентаризация гидротехнических сооружений (ГТС). По ее итогам подготовлены предложения по формированию системы регулярного мониторинга и оценки их технического состояния. Оказалось выявлено большое количество ранее не учтенных бесхозных ГТС - в количестве 647 единиц. Всего по России число таких объектов может составлять от 10 до 20 тысяч.

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Ростехнадзор уже начал инвентаризацию таких объектов. Информация о них направляется в прокуратуру, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. Результатом этой работы в 2019 году стали постановка на учет 1 058 бесхозных ГТС, оформление права собственности на 293 ГТС и ликвидация 206 бесхозных объектов.

При этом, по словам Алешина, растет число аварий на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, подъемных сооружениях и на оборудовании, работающим под давлением. По его словам, основной их причиной является "человеческий фактор", усугубленный недостаточным уровнем производственного контроля. Кроме того, рост аварийности в этих сферах был обусловлен низким качеством обслуживания и экспертизы оборудования, а также отсутствием эффективных программ по его обновлению. "И это притом, что нередко оно отработало уже более двух расчетных сроков службы", - подчеркнул Алешин

Экономика Отрасли Энергетика Экономика Работа Охрана труда Правительство Ростехнадзор

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