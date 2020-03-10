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Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях вырастет на 10%, сообщают эксперты. Повышение рублевых цен на авиабилеты произойдет с четверга этой недели, рассказал "Российской газете" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Сейчас авиабилеты продаются по курсу 73,5 рубля за евро, а с 12 марта их станут продавать уже по курсу 82 рубля за евро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу евро, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на основе официального курса Банка России. Обычно пересчет стоимости авиабилетов происходит еженедельно в ночь со вторника на среду. "Уникальность этой ситуации в том, что стоимость будет пересчитана в четверг. То есть у пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам", - пояснил Дмитрий Горин. IATA приняла такое решение, поскольку курс евро вырос в понедельник, который в России был выходным днем.

Как отмечают аналитики сервиса для путешествий Biletix, на неделе со 2 по 8 марта средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям составлял 15,7 тысячи рублей. "Исходя из колебания курса валюты мы ожидаем увеличения среднего чека примерно на 10%, то есть до 17,2 тысячи рублей", - уточняют в компании.

Фото: Сергей Михеев
Как курс рубля повлияет на стоимость товаров

Новый курс рубля, конечно же, повлияет и на стоимость туров, которая наполовину зависит от стоимости авиабилетов. Будет пересчитываться и стоимость проживания в отелях. Но больше всего это затронет туристов, которые оплатили забронированные туры только частично. По отзывам некоторых туристов, агенты уже сообщают им, что неоплаченная часть тура в рублях выросла в среднем на те же 10%.

А вот на те туры, которые будут продаваться сейчас, напрямую повышение евро или доллара не скажется. Объем бронирований по разным направлениям снижается на 15-25% из-за коронавируса, и это сдерживает рост цен, рассказал "Российской газете" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Туристы выжидают, говорит он.

Повышение стоимости авиабилетов на зарубежных направлениях и стоимости туров осложнит и так непростую ситуацию в авиаперевозках и на туристском рынке. Туристы обращаются с просьба аннулировать купленные туры в Италию, и туроператоры возвращают им полную стоимость туров. Накануне в АТОР назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентной и обратились в Минтранс с просьбой обязать авиакомпании возвращать полную стоимость авиабилетов по отмененным турам.

Для поддержки туроператоров срочные меры предпринял Банк России. По решению регулятора до 30 сентября банки получили право реструктурировать долги компаний в сфере туризма и транспорта без формирования дополнительного регуляторного капитала..

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