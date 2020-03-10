Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях вырастет на 10%, сообщают эксперты. Повышение рублевых цен на авиабилеты произойдет с четверга этой недели, рассказал "Российской газете" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Сейчас авиабилеты продаются по курсу 73,5 рубля за евро, а с 12 марта их станут продавать уже по курсу 82 рубля за евро.

Взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу евро, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на основе официального курса Банка России. Обычно пересчет стоимости авиабилетов происходит еженедельно в ночь со вторника на среду. "Уникальность этой ситуации в том, что стоимость будет пересчитана в четверг. То есть у пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам", - пояснил Дмитрий Горин. IATA приняла такое решение, поскольку курс евро вырос в понедельник, который в России был выходным днем.

Как отмечают аналитики сервиса для путешествий Biletix, на неделе со 2 по 8 марта средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям составлял 15,7 тысячи рублей. "Исходя из колебания курса валюты мы ожидаем увеличения среднего чека примерно на 10%, то есть до 17,2 тысячи рублей", - уточняют в компании.

Новый курс рубля, конечно же, повлияет и на стоимость туров, которая наполовину зависит от стоимости авиабилетов. Будет пересчитываться и стоимость проживания в отелях. Но больше всего это затронет туристов, которые оплатили забронированные туры только частично. По отзывам некоторых туристов, агенты уже сообщают им, что неоплаченная часть тура в рублях выросла в среднем на те же 10%.

А вот на те туры, которые будут продаваться сейчас, напрямую повышение евро или доллара не скажется. Объем бронирований по разным направлениям снижается на 15-25% из-за коронавируса, и это сдерживает рост цен, рассказал "Российской газете" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Туристы выжидают, говорит он.

Повышение стоимости авиабилетов на зарубежных направлениях и стоимости туров осложнит и так непростую ситуацию в авиаперевозках и на туристском рынке. Туристы обращаются с просьба аннулировать купленные туры в Италию, и туроператоры возвращают им полную стоимость туров. Накануне в АТОР назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентной и обратились в Минтранс с просьбой обязать авиакомпании возвращать полную стоимость авиабилетов по отмененным турам.

Для поддержки туроператоров срочные меры предпринял Банк России. По решению регулятора до 30 сентября банки получили право реструктурировать долги компаний в сфере туризма и транспорта без формирования дополнительного регуляторного капитала..