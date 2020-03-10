Австрия запретила въезд путешественников из Италии

В борьбе с новым коронавирусом Австрия принимает решительные меры. Вводится запрет на въезд для всех прибывающих из Италии, за исключением лиц с медицинскими справками, заявил канцлер Себаcтьян Курц.

По словам политика, все австрийцы будут также возвращены из Италии и отправлены в двухнедельный домашний карантин. Направление граждан домой будет организовано во взаимодействии с МИД Австрии. "Конечная цель состоит в том, чтобы предотвратить завоз заболевания", - цитирует Курца газета Die Welt.

Кроме того, министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Рудольф Аншобер объявил о том, что Австрия до апреля вводит запрет на проведение массовых уличных мероприятий с участием более 500 человек, а также мероприятий в закрытых помещениях с участием более 100 человек. Между тем, по состоянию на субботу, в Австрии было зарегистрировано 79 человек с подтвержденным диагнозом - коронавирус, информирует портал газеты Wiener Zeitung.